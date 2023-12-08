В новой подборке 24 Канала читайте описания фильмов, смотрите трейлеры и выбирайте тот, который будете просматривать со вкусностями сегодня вечером.
Не упустите 5 фильмов с неожиданным финалом, которые вы посмотрите на одном дыхании
"Выйду за тебя"
Год: 2022
Жанр: мелодрама, комедия
Страна: США
Возраст: 13+
Эта лента из Дженнифер Лопес в главной роли мгновенно покорила сердца миллионов зрителей по всему миру. По сюжету, свадьба взгляда срывается, так что она спонтанно находит замену жениху прямо в зале. Артистка выбирает школьного учителя математики, что становится сенсацией.
"Выйду за тебя": смотрите онлайн трейлер фильма
"Семейный обмен"
Год: 2023
Жанр: комедия, семейный
Страна: США
Возраст: 7+
По сюжету за несколько дней до Рождества редкое событие космического масштаба заставляет родителей поменяться телами с их детьми-подростками. Когда это происходит, дома наступает настоящий хаос.
"Семейный обмен": смотрите онлайн трейлер фильма
"Лео"
Год: 2023
Жанр: мультфильм, комедия, семейный
Страна: США, Австралия
Возраст: 7+
Хорошее настроение гарантировано с историей о небольшой ящерице Лео, проживающей в террариуме, расположенном в школьном кабинете биологии. Главный герой уже много лет мечтает оказаться где-то в пустыне, однако вынужден общаться с надоедливой черепахой Сквиртл, которая живет по соседству. Однажды Лео узнает, что ему осталось жить всего год, потому спешит реализовать все задуманное. Однажды он случайно признается, что умеет разговаривать, и теперь общается с детьми. Так Лео впервые почувствовал, что значит быть счастливым.
"Лео": смотрите онлайн трейлер фильма