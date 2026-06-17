10 самых популярных сериалов Netflix, которые обожают украинцы

Если неделя обещает быть напряжённой, стоит немного отвлечься. Идеальный вариант для этого вечера – — просмотр нового сериала.

В блоге Tudum как раз опубликовали рейтинг самых популярных сериалов, которые украинцы сейчас выбирают на Netflix.

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Самые популярные сериалы Netflix в Украине

"Свидетель"

Этот новый британский мини-сериал уже вторую неделю подряд входит в число фаворитов. По сюжету, двухлетний мальчик становится свидетелем убийства своей матери. Отец, неутомимая пресса и детективы в отчаянии ищут ответ на вопрос: что помнит ребенок?

"Свидетель": смотрите онлайн трейлер сериала

"Майкл Джексон: Вердикт"

Этот сериал состоит всего из 3 эпизодов, поэтому его легко посмотреть за один вечер. Исчерпывающий документальный фильм анализирует суд над Майклом Джексоном и его сложное наследие через показания ключевых фигур, присутствовавших в зале суда.

"Майкл Джексон: Вердикт": смотрите онлайн трейлер сериала

"Убивайте осознанно" (2 сезон)

Этот сериал будет интересен тем, кто любит неординарные сюжеты. Здесь главный герой — юрист, который побеждает преступников своей рассудительностью. В 2025 году этот сериал получил Немецкую телевизионную премию как лучший комедийный сериал.

"Убивайте осознанно": смотрите онлайн трейлер сериала

Также украинцы сейчас смотрят:

"Берлин и дама с горностаем", мини-сериал;

"Руководство по убийству для хороших девочек", 2 сезон;

"Бороуз", 1 сезон;

"Убивайте осознанно", 1 сезон;

"Заклятый враг", 1 сезон;

"Руководство по убийству для хороших девочек", 1 сезон.

Какой фильм сейчас посмотреть на Netflix?

Чтобы отвлечься от проблем, стоит включить новый романтический фильм с Дженнифер Лопес "Офисный роман". В нем звезда сыграла напористую директрису, которая заводит служебный роман со сдержанным юристом.