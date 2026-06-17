10 самых популярных сериалов Netflix, которые обожают украинцы
Если неделя обещает быть напряжённой, стоит немного отвлечься. Идеальный вариант для этого вечера – — просмотр нового сериала.
В блоге Tudum как раз опубликовали рейтинг самых популярных сериалов, которые украинцы сейчас выбирают на Netflix.
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Самые популярные сериалы Netflix в Украине
"Свидетель"
Этот новый британский мини-сериал уже вторую неделю подряд входит в число фаворитов. По сюжету, двухлетний мальчик становится свидетелем убийства своей матери. Отец, неутомимая пресса и детективы в отчаянии ищут ответ на вопрос: что помнит ребенок?
"Свидетель": смотрите онлайн трейлер сериала
"Майкл Джексон: Вердикт"
Этот сериал состоит всего из 3 эпизодов, поэтому его легко посмотреть за один вечер. Исчерпывающий документальный фильм анализирует суд над Майклом Джексоном и его сложное наследие через показания ключевых фигур, присутствовавших в зале суда.
"Майкл Джексон: Вердикт": смотрите онлайн трейлер сериала
"Убивайте осознанно" (2 сезон)
Этот сериал будет интересен тем, кто любит неординарные сюжеты. Здесь главный герой — юрист, который побеждает преступников своей рассудительностью. В 2025 году этот сериал получил Немецкую телевизионную премию как лучший комедийный сериал.
"Убивайте осознанно": смотрите онлайн трейлер сериала
Также украинцы сейчас смотрят:
- "Берлин и дама с горностаем", мини-сериал;
- "Руководство по убийству для хороших девочек", 2 сезон;
- "Бороуз", 1 сезон;
- "Убивайте осознанно", 1 сезон;
- "Заклятый враг", 1 сезон;
- "Руководство по убийству для хороших девочек", 1 сезон.
Какой фильм сейчас посмотреть на Netflix?
Чтобы отвлечься от проблем, стоит включить новый романтический фильм с Дженнифер Лопес "Офисный роман". В нем звезда сыграла напористую директрису, которая заводит служебный роман со сдержанным юристом.