Если вы в поисках нового интересного сериала, можно воспользоваться рекомендацией от украинского блогера. Инфлюенсерка Даша Квиткова поделилась находкой, которая может прийтись по вкусу любому киноману.

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Даша Квиткова посоветовала подписчикам посмотреть новый немецкий сериал "Макстон-Холл – мир между нами". В нем всего 6 серий, поэтому осилить эту кинокартину можно за выходные или даже за один вечер. В главных ролях – Гарриет Гербиг-Маттен и Дамиан Гардунг.

О чем рассказывает сериал

Мини-сериал вышел на Prime Video 9 мая. Он основан на серии книг немецкой писательницы Моны Кастен.

В центре сюжета Руби Белл – девушка, происходящая из довольно скромной семьи и никогда не контактировала с роскошью.

Девушка поступает в элитный колледж "Макстон Холл" и получает там стипендию. Руби начинают окружать богачи, однако она отвергает их и продолжает бороться за свою главную мечту – поступление в Оксфордский университет.

Препятствием для студентки становится скандал: она узнает тайну о семье своего одноклассника Джеймса Бофорта. Высокомерный юноша пытается купить молчание Руби, но между ними вспыхивают чувства.

"Макстон-Холл – мир между нами": смотрите трейлер онлайн

Сериал снимали в Лондоне, Оксфорде и Берлине. Он продлен на второй сезон.