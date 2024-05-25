Кино 24 собрал пять сериалов 2024 года, которые получили высокий рейтинг и заслуживают вашего внимания. От исторических драм до научно-фантастических триллеров – эти шоу обязательно оставят незабываемые впечатления.

К слову Для любителей закрученных сюжетов и неожиданных финалов: детективные сериалы с высоким рейтингом

"Сёгун"

В историческом мини-сериале сталкиваются двое мужчин и женщина-самурай: английский моряк, который попал в кораблекрушение, лорд Торанаг, который враждует с соперниками, и леди Марико. Шоу расскажет зрителю о бесконечных войнах и интригах, происходящих в феодальной Японии. Если недостаточно исследовали мир японских самураев, сериал точно придется по душе.

"Сёгун": смотрите трейлер онлайн

"Фолаут"

Этот сериал создан по мотивам игры Fallout. Его история разворачивается в постапокалиптических США через 200 лет после ядерной войны с Китаем. В этом жутком мире спасенным людям приходится покидать свои убежища. Главная героиня Люси также решается выйти в мир, чтобы найти своего отца.

"Фолаут": смотрите трейлер онлайн

"Татуировщик из Освенцима"

Шестисерийный сериал основан на одноименном романе о событиях Второй мировой войны. Это мощная история еврейского узника Лали Соколова, которому поручили вытатуировать идентификационные номера на руках узников в концлагере Аушвиц-Биркенау. Важно заметить, что в сериале случаются фактологические ошибки.

"Татуировщик из Освенцима": смотрите трейлер онлайн

"Джентльмены"

Комедийный боевик, что является спин-оффом одноименного фильма, рассказывает об Эдди Галстеде. Мужчина получил немаленькое количество имущества в наследство от отца. Эдди впоследствии выясняет, что это нелегальный бизнес: ферма по выращиванию конопли в Европе. Главный герой готов сохранить его несмотря на все препятствия.

"Джентльмены": смотрите трейлер онлайн

"Рипли"

Психологический триллер рассказывает о жизни Тома Рипли, который ежедневно подделывает банковские счета и мошенничеством выманивает деньги у людей. Вдруг его нанимает состоятельный мужчина: он просит, чтобы Том вернул его сына домой из Европы. Рипли пользуется своим криминальным прошлым и планирует остаться в Европе навсегда.

"Рипли": смотрите трейлер онлайн