Кіно 24 зібрав п'ять серіалів 2024 року, які отримали високий рейтинг та заслуговують на вашу увагу. Від історичних драм до науково-фантастичних трилерів – ці шоу обов'язково залишать незабутні враження.

До слова Для любителів закручених сюжетів і несподіваних фіналів: детективні серіали з високим рейтингом

"Сьогун"

В історичному мінісеріалі стикаються двоє чоловіків та жінка-самурай: англійський моряк, який потрапив у корабельну аварію, лорд Торанаг, який ворогує з суперниками, та леді Маріко. Шоу розповість глядачеві про нескінченні війни та інтриги, що відбуваються у феодальній Японії. Якщо недостатньо дослідили світ японських самураїв, серіал точно припаде до душі.

"Сьогун": дивіться трейлер онлайн

"Фолаут"

Цей серіал створений за мотивами гри Fallout. Його історія розгортається у постапокаліптичних США через 200 років після ядерної війни з Китаєм. У цьому моторошному світі врятованим людям доводиться покидати свої сховища. Головна героїня Люсі також наважується вийти у світ, щоб знайти свого батька.

"Фолаут": дивіться трейлер онлайн

"Татуювальник Аушвіцу"

Шестисерійний серіал заснований на однойменному романі про події Другої світової війни. Це потужна історія єврейського в'язня Лалі Соколова, якому доручили витатуйовувати ідентифікаційні номери на руках в'язнів у концтаборі Аушвіц-Біркенау. Важливо зауважити, що у серіалі трапляються фактологічні помилки.

"Татуювальник Аушвіцу": дивіться трейлер онлайн

"Джентльмени"

Комедійний бойовик, що є спін-оффом однойменного фільму, розповідає про Едді Галстеда. Чоловік отримав немаленьку кількість майна у спадок від батька. Едді згодом з'ясовує, що це нелегальний бізнес: ферма з вирощування конопель у Європі. Головний герой готовий зберегти його попри всі перешкоди.

"Джентльмени": дивіться трейлер онлайн

"Ріплі"

Психологічний трилер розповідає про життя Тома Ріплі, який щоденно підробляє банківські рахунки та шахрайством виманює гроші у людей. Раптом його наймає заможній чоловік: він просить, щоб Том повернув його сина додому з Європи. Ріплі користується своїм кримінальним минулим та планує залишитися в Європі назавжди.

"Ріплі": дивіться трейлер онлайн