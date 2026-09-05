5 психологических триллеров, которые держат в напряжении до последней секунды и заставляют ломать голову

3 сентября в украинский прокат вышел один из самых громких премьер года – триллер "Ее личный ад" Николаса Виндинга Рефна, лауреата каннской режиссерской награды. Это первый полнометражный проект датчанина за последние десять лет. Вдохновение для этой истории режиссер черпал из собственного опыта клинической смерти.

По случаю долгожданного релиза 24 Канал подготовил подборку атмосферных триллеров, которые погружают в транс, выворачивают наизнанку человеческие страхи и держат в напряжении до финальных титров.

"Ее личный ад" (2026)

Режиссер – Николас Виндинг Рефн

Рейтинг IMDb – 4,5

Футуристический Токио медленно поглощает причудливый туман. Молодая актриса Элль, которую сыграла Софи Тэтчер, отчаянно пытается вырваться из тисков токсичной семьи и болезненного прошлого. Тем временем по улицам бродит серийный убийца, а единственным, кто способен остановить это безумие, становится американский солдат в исполнении Чарльза Мелтона, ищущий пропавшую дочь.

"Ее личный ад": смотрите трейлер фильма онлайн

Интересные факты о фильме: Три года назад Рефн пережил 20-минутную остановку сердца. Этот опыт полностью изменил его подход к кино. Чтобы запечатлеть ощущение хрупкости жизни, картину снимали строго в хронологическом порядке, а сценарий переписывали прямо на съемочной площадке во время актерских импровизаций.

"Под покровом ночи" (2016)

Режиссер – Том Форд

Рейтинг IMDb – 7,4

Владелица галереи современного искусства Сюзанна (ее образ воплотила Эми Адамс) получает посылку от бывшего мужа Эдварда, с которым не общалась годами. Внутри лежит рукопись его нового триллера о семье, которая попадает в ловушку жестоких бандитов на ночной техасской трассе. Чем дальше Сюзанна погружается в чтение, тем яснее понимает, что этот кровавый роман – изящная и болезненная аллегория на ее собственные прошлые ошибки.

"Под покровом ночи": смотрите трейлер фильма онлайн

Интересные факты о фильме: для кутюрье Тома Форда это всего лишь вторая режиссерская работа, снятая по роману Остина Райта "Тони и Сьюзен". Весь съемочный процесс длился рекордные 33 дня. Картина получила Гран-при жюри в Венеции, а Аарон Тейлор-Джонсон завоевал "Золотой глобус" за роль убедительного психопата.

"Бегущий по лезвию 2049" (2017)

Режиссер – Дени Вильнев

Рейтинг IMDb – 8,0

Офицер полиции K – репликант новейшей модели. Его работа – "утилизировать" устаревших искусственных людей. Во время очередного вызова он наталкивается на тайну, способную разрушить и без того хрупкий порядок в обществе. Поиски ответов заставляют его разыскивать легендарного Рика Декарда, пропавшего без вести тридцать лет назад.

"Бегущий по лезвию 2049": смотрите трейлер фильма онлайн

Интересные факты о фильме: оператор Роджер Дикинс получил свой первый "Оскар" именно за этот фильм – после 13 тщетных номинаций. Что интересно, творческая команда почти отказалась от зеленого экрана. В частности, гигантские неоновые декорации антиутопического будущего возводили в павильонах Венгрии.

"Под Силвер-Лэйк" (2018)

Режиссер – Дэвид Роберт Митчелл

Рейтинг IMDb – 6,5

Тридцатилетний инфантильный бездельник Сэм (его сыграл Эндрю Гарфилд) знакомится с очаровательной соседкой Сарой, а уже на следующее утро она загадочно исчезает. Пытаясь ее найти, Сэм погружается в причудливую изнанку богемной культуры Лос-Анджелеса. Везде ему видятся скрытые шифры: в песнях популярных групп, комиксах и знаках элитарных заговоров.

"Под Силвер-Лэйк": смотрите трейлер фильма онлайн

Интересные факты о фильме: Дэвид Роберт Митчелл действительно спрятал в кадрах несколько реальных головоломок и закодированных посланий, которые фанаты разгадывали на форумах еще несколько лет после релиза.

"Вход в пустоту" (2009)

Режиссер – Гаспар Ноэ

Рейтинг IMDb – 7,2

Мелкий наркодилер Оскар живет в Токио вместе с сестрой. Во время облавы в ночном клубе парень получает смертельную пулю. С этого момента его сознание покидает тело и парит над неоновыми улицами мегаполиса, наблюдая за отчаянием близких, обрывками собственного прошлого и странными процессами перерождения.

"Вход в пустоту": смотрите трейлер фильма онлайн

Интересные факты о фильме: Гаспар Ноэ вынашивал идею проекта более 15 лет, черпая вдохновение в "Тибетской книге мертвых" и психоделических киноэкспериментах Алехандро Ходоровского. Чтобы добиться эффекта наблюдения из потустороннего мира, почти весь фильм сняли от первого лица и с высоты птичьего полета, используя сверхсложные крановые системы.

А если вы уже посмотрели все из этого списка, то предлагаем ознакомиться с нашей другой подборкой триллеров, от которых мурашки по коже.