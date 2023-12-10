24 Канал подготовил подборку новогодних лент, точно понравившихся всей семье. Готовьте вкусности, усаживайтесь удобнее и наслаждайтесь просмотром.

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"Кучеряшка Сью", 1991 год

Сообразительная сирота Сью находится на попечении бурлаки-афериста Билла Дансера. Однажды они попадают в Чикаго, где Биллу наконец-то везет: его мошенничество помогает им попасть в роскошный особняк. Это произошло после того, как Билл инсценирует попадание под колеса автомобиля, за рулем которого была богатая молодая женщина. Испугавшись за жизнь Билла, девушка приглашает его вместе с Сью временно пожить у нее дома.

"Кучеряшка Сью": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Чудо на 34-улице", 1994

В канун Рождества Санту приглашают работать в большом супермаркете в Нью-Йорке, где он должен сыграть роль самого себя. Однако владельцы соседних магазинов пытаются сделать все, чтобы избавиться от старого. Чем закончится весь этот праздничный замысел?

"Чудо на 34-улице": смотрите онлайн трейлер фильма

"Приключения S Николая", 2018

Эта семейная комедия украинского производства не оставит никого равнодушным. В ней рассказывается история маленького Артема, который вместе с сестрой и родителями переехал в карпатскую деревню. В канун праздников неожиданно на пороге появляется Святой Николай, которого Артем, как и все дети, нетерпеливо ждал. Впоследствии становится понятно, что под образом Николая спрятался вор, стремящийся ограбить семью. Удастся ли Артему остановить грабителя?

"Приключения S Николая": смотрите онлайн трейлер фильма