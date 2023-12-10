24 Канал підготував добірку новорічних стрічок, які точно сподобаються всій сім'ї. Готуйте смаколики, вмощуйтеся зручніше та насолоджуйтеся переглядом.

Теж варто переглянути 5 фільмів з неочікуваним фіналом, які ви подивитеся на одному подиху

"Кучерява Сью", 1991 рік

Кмітлива сирота Сью перебуває під опікою бурлаки-афериста Білла Дансера. Одного разу вони потрапляють в Чикаго, де Біллу нарешті щастить: його шахрайство допомагає їм потрапити у розкішний особняк. Це сталося після того, як Білл інсценує потрапляння під колеса автомобіля, за кермом якого була багата молода жінка. Злякавшись за життя Білла, дівчина запрошує його разом із Сью тимчасово пожити в неї вдома.

"Кучерява Сью": дивіться онлайн трейлер фільму

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

"Диво на 34-вулиці", 1994

Напередодні Різдва Санту запрошують працювати у великому супермаркеті в Нью-Йорку, де він має зіграти роль самого себе. Однак власники сусідніх магазинів намагаються зробити все, щоб позбутися старого. Чим закінчиться весь цей святковий задум?

"Диво на 34-вулиці": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пригоди S Миколая", 2018

Ця сімейна комедія українського виробництва не залишить байдужим нікого. У ній розповідається історія маленького Артема, який разом з сестрою та батьками переїхав у карпатське село. Напередодні свят несподівано на порозі з'являється Святий Миколай, якого Артем, як і всі діти, нетерпляче чекав. Згодом стає зрозуміло, що під образом Миколая заховався злодій, який прагне пограбувати сім'ю. Чи вдасться Артему зупинити грабіжника?

"Пригоди S Миколая": дивіться онлайн трейлер фільму