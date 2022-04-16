Среди списка фильмов и сериалов Ярославы – документальная картина Александра Ткачука о психотравмах "Кто мы? Психоанализ украинцев", которая вышла в 2021 году, сообщает 24 канал. Лента, с которой уже знакомы 600 тысяч украинцев, ведущая советует пересмотреть первую.

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Список дополняет документальный проект 24 канала "История обмана" , в котором исследуют вопросы российской пропаганды, говорят о ментальности россиян и украинцев, анализируют циничные манипуляции России и затрагивают многие другие интересные темы.

Что советует смотреть Ярослава Кравченко для поиска идентичности

Фильм "Кто мы" – неидеальный, но его нужно смотреть первым, чтобы настроиться на дальнейшее восприятие информации. Очень люблю проекты "НАШИ 30", "Коллапс", "Истории обмана",

– подчеркнула ведущая.

Итак, начнем обзор!

"Кто мы? Психоанализ украинцев", 2022 год

Где смотреть: ютуб MAMAY MEDIA (с английскими субтитрами)

Как отмечалось выше, премьера документалки "Кто мы? Психоанализ украинцев" состоялась 10 декабря 2021 года и сразу запечатлелась в памяти украинцев. И это неудивительно, ведь фильм рассказывает о коллективных психотравмах украинского народа, как от них избавиться и в конечном итоге стать успешной нацией.

По словам авторов, это своеобразный "сеанс психотерапии в форме кино, за время просмотра которого мы должны вспомнить, что произошло и понять, как это повлияло на нас".

"Кто мы? Психоанализ украинцев": смотрите фильм

"НАШИ 30", 2021 год

Где смотреть: ютуб UA:Первый

"НАШИ 30" – это девять документальных историй о 1990-х, показывающих "общий опыт взросления и общие травмы обретения самостоятельности – то, что сделало украинцев сильнее на пути к независимости". Речь идет в частности о шахтерских протестах и ​​экоактивизме, возвращении афганцев и крымских татар, заработках украинцев и особом дне – 24 августа 1991 года.

Ценность этих девяти историй состоит в комментариях очевидцев и коротких исторических экскурсах. Проект содержит серии о шахтерских протестах, о ночной жизни, о женщинах в 1990-е,

– комментирует Ярослава Кравченко.

Сериал для UA: Первая создала команда Лаборатории журналистики общественного интереса.

"НАШИ 30": смотрите трейлер документального сериала

"Соловей поет", 2020 год

Где смотреть: фейсбук фильма

Премьера картины "Соловей поет" состоялась в 2020 году. Фильм снимали в Украине, Белоруссии, Израиле, США и Великобритании.

Как отметила ведущая, "Соловей поет" – исследование проблемы языкового вопроса в Украине. Это действительно так, ведь создатели фильма впервые в истории украинской документальной журналистики проанализировали украинский языковой вопрос через призму опытов других стран, в частности, Беларуси и Израиля.

В фильме "Соловей поет" пытались разрушить мифы, которые существуют в нашем информационном пространстве и "которые веками насаждались как единственная истина относительно границ, сфер носителей украинского языка".

"Соловей поет": смотрите фильм

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"История обмана", 2021 год

Где смотреть: ютуб "Знаем 24"

Первый выпуск документального проекта 24 канала "История обмана" вышел 3 февраля 2021 года и называется "Как российская пропаганда лгала о Переяславском совете и Хмельницком".

Как сообщила Ярослава, в сериале 24 канала "разбирают темы воровства и манипуляций россиянами – от казаков и богатырей до борща и музыки. Это 20-минутные серии, распределенные по темам, во всех сериях привлечены историки, этнографы, которые дают профессиональные комментарии".

"История обмана": смотрите выпуск о том, почему украинцы и россияне – не брат и

5. "Коллапс", 2021 год

Где смотреть: ютуб UA:Первый

Продюсером и автором идеи ленты "Коллапс" выступил Ярослав Лодыгин (которого недавно уволили с должности с должности члена правления Суспильного – Кино 24), а режиссером стал Сергей Лысенко. Документальный сериал "Колапс. Как украинцы разрушили империю зла" рассказывает об истории украинского народа, в частности о попытке государственного переворота в 1991 году, Чернобыльской катастрофе, дефиците продуктов в СССР, встрече Горбачева и Кравчука.

Документальный сериал канала UA: Первый раскрывает подробности, засекреченные на протяжении десятилетий,

– подчеркнула ведущая.

Производством сериала по заказу UA: Первый занималась команда документалистов из Esse Production House.

"Коллапс. Как украинцы разрушили империю зла": смотрите первый эпизод сериала

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"Свадебное наследие", 2020 год

Где смотреть: бесплатно Megogo, ютуб FILM.UA Group

Премьера полнометражной документальной картины "Свадебное наследие" состоялась в 2020 году. Режиссером картины стал Алексей Гуз.

Благодаря проекту украинцы могут узнать о богатой и разносторонней культуре свадеб в разных уголках Украины.

Документальный фильм знакомит зрителей со свадебными обычаями и обрядами в восьми областях Украины, а также с региональными особенностями одежды и традиций,

– сказала Ярослава Кравченко.

"Свадебное наследие": смотрите трейлер