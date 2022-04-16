Серед списку фільмів та серіалів Ярослави – документальна картина Олександра Ткачука про психотравми "Хто ми? Психоаналіз українців", яка вийшла у 2021 році, повідомляє 24 канал. Стрічку, з якою вже знайомі 600 тисяч українців, ведуча радить переглянути найпершою.

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Список доповнює документальний проєкт 24 каналу "Історія обману", в якому досліджують питання російської пропаганди, говорять про ментальність росіян та українців, аналізують цинічні маніпуляції Росії та зачіпають чимало інших цікавих тем.

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Фільм "Хто ми" – неідеальний, але його треба дивитись першим, щоб налаштуватись на подальше сприйняття інформації. Дуже люблю проєкти "НАШІ 30", "Колапс", "Історії обману",

– наголосила ведуча.

Отож почнімо огляд!

"Хто ми? Психоаналіз українців", 2022 рік

Де дивитися: ютуб MAMAY MEDIA (з англійськими субтитрами)

Як ми зазначали вище, прем’єра документалки "Хто ми? Психоаналіз українців" відбулася 10 грудня 2021 року й одразу закарбувалася в пам’яті українців. І це не дивно, адже фільм розповідає про колективні психотравми українського народу, як їх позбутися та зрештою стати успішною нацією.

За словами авторів, це своєрідний "сеанс психотерапії у формі кіно, за час перегляду якого ми маємо згадати, що сталося і зрозуміти, як це на нас вплинуло".

"Хто ми? Психоаналіз українців": дивіться фільм

"НАШІ 30", 2021 рік

Де дивитися: ютуб UA:Перший

"НАШІ 30" – це дев’ять документальних історій про 1990-ті, що показують "спільний досвід дорослішання та спільні травми набуття самостійності – те, що зробило українців сильнішими на шляху до незалежності". Йдеться зокрема про шахтарські протести та екоактивізм, повернення афганців та кримських татар, заробітки українців та особливий день – 24 серпня 1991 року.

Цінність цих дев’яти історій — у коментарях очевидців і коротких історичних екскурсах. Проєкт містить серії про шахтарські протести, про нічне життя, про жінок в 1990-ті,

– коментує Ярослава Кравченко.

Серіал для UA: Перший створила команда Лабораторії журналістики суспільного інтересу.

"НАШІ 30": дивіться трейлер документального серіалу

"Соловей співає", 2020 рік

Де дивитися: фейсбук фільму

Прем’єра картини "Соловей співає" відбулася у 2020 році. Фільм знімали в Україні, Білорусі, Ізраїлі, США та Великій Британії.

Як зауважила ведуча, "Соловей співає" є дослідженням проблеми мовного питання в Україні. Це справді так, адже творці стрічки вперше в історії української документальної журналістики проаналізували українське мовне питання через призму досвідів інших країн, зокрема Білорусі та Ізраїлю.

У фільмі "Соловей співає" намагалися зруйнувати міфи, які існують в нашому інформаційному просторі та "які століттями насаджувалися як єдина істина щодо меж, сфер носіїв української мови".

"Соловей співає": дивіться фільм

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"Історія обману", 2021 рік

Де дивитися: ютуб "Знаєм 24"

Перший випуск документального проєкту 24 каналу "Історія обману" вийшов 3 лютого 2021 року і має назву "Як російська пропаганда брехала про Переяславську раду і Хмельницького".

Як повідомила Ярослава, у серіалі 24 каналу "розбирають теми крадіжок і маніпуляцій росіянами – від козаків і богатирів до борщу і музики. Це 20-хвилинні серії, розподілені за темами, у всіх серіях залучені історики, етнографи, які дають фахові коментарі".

"Історія обману": дивіться випуск про те, чому українці та росіяни – не брати

5. "Колапс", 2021 рік

Де дивитися: ютуб UA:Перший

Продюсером та автором ідеї стрічки "Колапс" виступив Ярослав Лодигін (якого нещодавно звільнили з посади з посади члена правління Суспільного, – Кіно 24), а режисером став Сергій Лисенко. Документальний серіал "Колапс. Як українці зруйнували імперію зла" розповідає про історію українського народу, зокрема про спробу державного перевороту у 1991 році, Чорнобильську катастрофу, дефіцит продуктів в СРСР, зустріч Горбачова та Кравчука тощо.

Документальний серіал каналу UA: Перший розкриває подробиці, які були засекречені впродовж десятиліть,

– наголосила ведуча.

Виробництвом серіалу на замовлення UA:Перший займалася команда документалістів з Esse Production House.

"Колапс. Як українці зруйнували імперію зла": дивіться перший епізод серіалу

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"Весільний спадок", 2020 рік

Де дивитися: безоплатно Megogo, ютуб FILM.UA Group

Прем’єра повнометражної документальної картини "Весільний спадок" відбулася у 2020 році. Режисером картини став Олексій Гуз.

Завдяки проєкту українці мають змогу дізнатися про багату та різнобічну культуру весіль у різних куточках України.

Документальний фільм знайомить глядачів із весільними звичаями та обрядами у восьми областях України, а також із регіональними особливостями одягу і традицій,

– сказала Ярослава Кравченко.

"Весільний спадок": дивіться трейлер