24 Канал подготовил подборку фильмов разных жанров. Они обязательно помогут вам полноценно отдохнуть и надолго оставят приятное послевкусие.

"Залячь на дно в Брюгге" (2008)

Двое ирландских наемных убийц проваливают важное задание в Лондоне, после чего босс отправляет их переждать опасность в тихом средневековом Брюгге. Старший напарник искренне наслаждается готической архитектурой и спокойствием, тогда как младший буквально сходит с ума от скуки и вступает в конфликты с туристами и местными жителями. Впрочем, все меняется, когда одному из них поступает телефонный приказ ликвидировать другого.

"Залечь на дно в Брюгге": смотрите трейлер фильма онлайн

"Прошлые жизни" (2023)

В центре этой истории оказываются Нора и Хе Сон – близкие друзья детства, которые были влюблены друг в друга в школьные годы в Сеуле. Внезапная эмиграция семьи девушки разрывает эту связь и разводит их жизненные пути на долгие двадцать лет. Они встречаются уже взрослыми людьми, когда Хе Сон прилетает в Нью-Йорк всего на неделю. За эти несколько дней герои гуляют по городу, смотрят в глаза своему прошлому и пытаются понять, кем они могли бы стать, если бы жизнь сложилась иначе.

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"Прошлые жизни": смотрите трейлер фильма онлайн

"Достать ножи" (2019)

Главный герой, любознательный детектив Бенуа Блан, расследует убийство известного романиста Гарлана Тромби, которое произошло в его собственном поместье в день празднования 85-летия. Чтобы установить личность убийцы, детективу придется распутать сложный клубок ложных следов и лжи.

"Достать ножи": смотрите трейлер фильма онлайн

"Тайная жизнь Уолтера Митти" (2013)

Сюжет разворачивается вокруг скромного и незаметного сотрудника известного журнала Уолтера Митти. Он ведет очень тихую жизнь, а все свои мечты о подвигах и любви воплощает лишь в собственных ярких фантазиях. Впрочем, однажды Уолтер вынужден решиться на безумный шаг – выйти из зоны комфорта и отправиться в реальное, полное опасностей и приключений путешествие вокруг света.

"Тайная жизнь Уолтера Митти": смотрите трейлер фильма онлайн

"Отель "Гранд Будапешт"" (2014)

Увлекательная и визуально безупречная история рассказывает о приключениях легендарного консьержа роскошного европейского отеля месье Густава и его верного юного помощника, портье Зеро Мустафы. Когда одна из богатых пожилых гостьи отеля внезапно умирает, выясняется, что она завещала Густаву бесценную картину эпохи Возрождения. Богатые и разъяренные наследники обвиняют консьержа в убийстве, вынуждая его скрываться от полиции.

"Отель "Гранд Будапешт"": смотрите трейлер фильма онлайн

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