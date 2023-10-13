Специально для тех случаев, когда не знаете, что посмотреть, 24 Канал подготовил подборку фильмов и сериалов, которые вам точно понравятся.
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Сериал "Ты"
Год: 2018 – 2023
Жанр: драма, триллеры
Страна: США
Количество сезонов: 4
Количество серий: 40
Рейтинг IMDb: 7,7
Этот сериал основан на одноименном романе Кэролайн Кэпнес. Главный герой – успешный менеджер книжного магазина Джо Голдберг знакомится с молодой писательницей и с первого взгляда влюбляется в нее. Чтобы завоевать сердце девушки, мужчина готов сделать что угодно. Джо начинает следить за жизнью своей избранницы в соцсетях и любовь перерастает в одержимость.
"Ты": смотрите онлайн трейлер первого сезона
Фильм "Джентльмены"
Год: 2020
Жанр: боевики, криминал
Страна: США
Рейтинг IMDb: 7,8
Талантливый выпускник Оксфорда, используя свой уникальный ум и дерзкий характер, придумывает аферу. Он стремится обогатиться благодаря имению бедной британской аристократии. Свое дело он продает американскому миллиардеру и не догадывается, какие трудности придется преодолеть.
"Джентльмены": смотрите онлайн трейлер фильма
Сериал "Прощай навсегда"
Год: 2019 – 2022
Жанр: комедия, драма
Страна: США
Количество сезонов: 3
Количество серий: 30
Рейтинг IMDb: 8,0
Отчаянная дома ищет того, кто сбил ее мужа и скрылся с места преступления. В ходе расследования женщина завязывает дружбу с удивительной оптимисткой, у которой есть свои секреты.
"Прощай навсегда": смотрите онлайн трейлер первого сезона
Фильм "Самая счастливая девушка на свете"
Год: 2022
Жанр: драма, детектив, триллер
Страна: США
Рейтинг IMDb: 6,4
Главная героиня – писательница, проживающая в Нью-Йорке. Однако ее идеальная жизнь дает трещину. Это происходит тогда, когда документальный фильм о реальном преступлении заставляет его заново переживать произошедшие с ним события в школе.
"Самая счастливая девушка на свете": смотрите онлайн трейлер фильма