Специально для тех случаев, когда не знаете, что посмотреть, 24 Канал подготовил подборку фильмов и сериалов, которые вам точно понравятся.

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Сериал "Ты"

Год: 2018 – 2023

Жанр: драма, триллеры

Страна: США

Количество сезонов: 4

Количество серий: 40

Рейтинг IMDb: 7,7

Этот сериал основан на одноименном романе Кэролайн Кэпнес. Главный герой – успешный менеджер книжного магазина Джо Голдберг знакомится с молодой писательницей и с первого взгляда влюбляется в нее. Чтобы завоевать сердце девушки, мужчина готов сделать что угодно. Джо начинает следить за жизнью своей избранницы в соцсетях и любовь перерастает в одержимость.

"Ты": смотрите онлайн трейлер первого сезона

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Фильм "Джентльмены"

Год: 2020

Жанр: боевики, криминал

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7,8

Талантливый выпускник Оксфорда, используя свой уникальный ум и дерзкий характер, придумывает аферу. Он стремится обогатиться благодаря имению бедной британской аристократии. Свое дело он продает американскому миллиардеру и не догадывается, какие трудности придется преодолеть.

"Джентльмены": смотрите онлайн трейлер фильма

Сериал "Прощай навсегда"

Год: 2019 – 2022

Жанр: комедия, драма

Страна: США

Количество сезонов: 3

Количество серий: 30

Рейтинг IMDb: 8,0

Отчаянная дома ищет того, кто сбил ее мужа и скрылся с места преступления. В ходе расследования женщина завязывает дружбу с удивительной оптимисткой, у которой есть свои секреты.

"Прощай навсегда": смотрите онлайн трейлер первого сезона

Фильм "Самая счастливая девушка на свете"

Год: 2022

Жанр: драма, детектив, триллер

Страна: США

Рейтинг IMDb: 6,4

Главная героиня – писательница, проживающая в Нью-Йорке. Однако ее идеальная жизнь дает трещину. Это происходит тогда, когда документальный фильм о реальном преступлении заставляет его заново переживать произошедшие с ним события в школе.

"Самая счастливая девушка на свете": смотрите онлайн трейлер фильма