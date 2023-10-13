Спеціально для тих випадків, коли не знаєте, що подивитися, 24 Канал підготував добірку фільмів і серіалів, які точно вам сподобаються.

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Серіал "Ти"

Рік: 2018 – 2023

Жанр: драма, трилери

Країна: США

Кількість сезонів: 4

Кількість серій: 40

Рейтинг IMDb: 7,7

Цей серіал заснований на однойменному романі Керолайн Кепнес. Головний герой – успішний менеджер книгарні Джо Голдберг знайомиться з молодою письменницею та з першого погляду закохується в неї. Щоб завоювати серце дівчини, чоловік готовий зробити будь-що. Джо починає слідкувати за життям своєї обраниці в соцмережах і кохання переростає в одержимість.

"Ти": дивіться онлайн трейлер першого сезону

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Фільм "Джентльмени"

Рік: 2020

Жанр: бойовики, кримінал

Країна: США

Рейтинг IMDb: 7,8

Талановитий випускник Оксфорда, використовуючи свій унікальний розум і зухвалий характер, придумує аферу. Він прагне збагатитися завдяки маєтку бідної британської аристократії. Свою справу хлопець продає американському мільярдеру й не здогадується, які труднощі доведеться подолати.

"Джентльмени": дивіться онлайн трейлер фільму

Серіал "Прощавай назавжди"

Рік: 2019 – 2022

Жанр: комедія, драма

Країна: США

Кількість сезонів: 3

Кількість серій: 30

Рейтинг IMDb: 8,0

Відчайдушна вдома шукає того, хто збив її чоловіка та втік з місця злочину. Під час розслідування жінка зав'язує дружбу з дивовижною оптимісткою, яка має свої секрети.

"Прощавай назавжди": дивіться онлайн трейлер першого сезону

Фільм "Найщасливіша дівчина на світі"

Рік: 2022

Жанр: драма, детектив, трилер

Країна: США

Рейтинг IMDb: 6,4

Головна героїня – письменниця, яка проживає в Нью-Йорку. Однак її ідеальне життя дає тріщину. Це стається тоді, коли документальний фільм про реальний злочин змушує її заново переживати події, які сталися з нею в школі.

"Найщасливіша дівчина на світі": дивіться онлайн трейлер фільму