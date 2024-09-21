В эти выходные Кино 24 рекомендует посмотреть новый мини-сериал от Netflix. Он состоит всего из 6 эпизодов, поэтому его легко можно осилить за выходные или даже один день.

Интересно Подарят только позитив: 3 комедийные сериалы, которые стоит посмотреть, когда грустно

Какой детективный сериал посмотреть

"Великолепная пара" – американский мини-сериал в жанре детектива, драмы и криминала.

На острове Нантакет в самом разгаре свадебный сезон. К главному событию в своей жизни готовится Амелия Сакс, которая выйдет замуж и породнится с очень богатой семьей своего жениха. Об их свадьбе могут гудеть миллионы, ведь мать жениха не жалеет денег.

Важный день становится мрачным, когда за несколько часов до начала церемонии в гавани Нантакет находят тело. Все это бросает тень на сам праздник, а гости становятся подозреваемыми. Когда шеф полиции берется за дело, то понимает: каждая свадьба – это поле скрытого напряжения, а каждая пара имеет свои тайны.

"Великолепная пара": смотрите трейлер онлайн

В главных ролях – Николь Кидман, Лиев Шрайбер, Ив Хьюсон, Дакота Фэннинг, Билли Гаул и другие.

Описание эпизодов: