В эти выходные Кино 24 рекомендует посмотреть новый мини-сериал от Netflix. Он состоит всего из 6 эпизодов, поэтому его легко можно осилить за выходные или даже один день.

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Какой детективный сериал посмотреть

"Великолепная пара" – американский мини-сериал в жанре детектива, драмы и криминала.

На острове Нантакет в самом разгаре свадебный сезон. К главному событию в своей жизни готовится Амелия Сакс, которая выйдет замуж и породнится с очень богатой семьей своего жениха. Об их свадьбе могут гудеть миллионы, ведь мать жениха не жалеет денег.

Важный день становится мрачным, когда за несколько часов до начала церемонии в гавани Нантакет находят тело. Все это бросает тень на сам праздник, а гости становятся подозреваемыми. Когда шеф полиции берется за дело, то понимает: каждая свадьба – это поле скрытого напряжения, а каждая пара имеет свои тайны.

"Великолепная пара": смотрите трейлер онлайн

В главных ролях – Николь Кидман, Лиев Шрайбер, Ив Хьюсон, Дакота Фэннинг, Билли Гаул и другие.

Описание эпизодов:

  1. "Счастье накануне свадьбы". Гости прибывают в Нантакет на репетицию. Во время вечеринки находят труп.
  2. "Она бы этого не сделала". Мать жениха Грир хочет взять под контроль дело, за которое взялась полиция. Один из гостей хочет сбежать с острова.
  3. "Идеальная семья". Грир делает вид, что ничего не случилось, давая интервью журналу. На семейном ужине Амелия затрагивает сложную тему.
  4. "Кто-то может пострадать". Детектив своими вопросами вызывает подозрения у Амелии. Неизвестный звонит Грир, а напряжение растет.
  5. "Никогда тебя не оставлю". За отцом жениха пристально следят, Амелия прибегает к собственному расследованию.
  6. "Мне стало лучше.". Кризис в семье Винбури углубляется. Тайны всплывают – как и правда о случившихся событиях,.