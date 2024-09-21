У ці вихідні Кіно 24 рекомендує переглянути новий мінісеріал від Netflix. Він складається всього з 6 епізодів, тому його легко можна подужати за вихідні чи навіть один день.
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Який детективний серіал подивитися
"Чудова пара" – американський мінісеріал у жанрі детективу, драми й криміналу.
На острові Нантакет у самому розпалі весільний сезон. До головної події у своєму житті готується Амелія Сакс, яка вийде заміж і породичається з дуже багатою сім'єю свого нареченого. Про їхнє весілля можуть гудіти мільйони, адже мати нареченого не шкодує грошей.
Важливий день стає похмурим, коли за кілька годин до початку церемонії в гавані Нантакет знаходять тіло. Все це кидає тінь на саме свято, а гості стають підозрюваними. Коли шеф поліції береться за справу, то розуміє: кожне весілля – це поле прихованої напруги, а кожна пара має свої таємниці.
"Чудова пара": дивіться трейлер онлайн
У головних ролях – Ніколь Кідман, Лієв Шрайбер, Ів Г'юсон, Дакота Феннінг, Біллі Гаул та інші.
Опис епізодів:
- "Щастя напередодні весілля". Гості прибувають до Нантакету на репетицію. Під час вечірки знаходять труп.
- "Вона б цього не зробила". Мати нареченого Ґрір хоче взяти під контроль справу, за яку взялася поліція. Один з гостей хоче втекти з острова.
- "Ідеальна сім'я". Ґрір вдає, що нічого не трапилось, даючи інтерв'ю журналу. На сімейній вечері Амелія торкається складної теми.
- "Хтось може постраждати". Детектив своїми запитаннями викликає підозри в Амелії. Невідомий телефонує Ґрір, а напруга росте.
- "Ніколи тебе не покину". За батьком нареченого пильно слідкують, Амелія вдається до власного розслідування.
- "Мені стало краще". Криза у сім'ї Вінбурі поглиблюється. Таємниці спливають – як і правда про події, що трапилися.