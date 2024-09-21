Захватывает с первых минут: новый детективный сериал Netflix, который можно посмотреть за выходные
Выходные для многих не обходятся без просмотра качественного кино. Ведь это хороший способ забыть о проблемах и отдохнуть как умом, так и душой.
В эти выходные Кино 24 рекомендует посмотреть новый мини-сериал от Netflix. Он состоит всего из 6 эпизодов, поэтому его легко можно осилить за выходные или даже один день.
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Какой детективный сериал посмотреть
"Великолепная пара" – американский мини-сериал в жанре детектива, драмы и криминала.
На острове Нантакет в самом разгаре свадебный сезон. К главному событию в своей жизни готовится Амелия Сакс, которая выйдет замуж и породнится с очень богатой семьей своего жениха. Об их свадьбе могут гудеть миллионы, ведь мать жениха не жалеет денег.
Важный день становится мрачным, когда за несколько часов до начала церемонии в гавани Нантакет находят тело. Все это бросает тень на сам праздник, а гости становятся подозреваемыми. Когда шеф полиции берется за дело, то понимает: каждая свадьба – это поле скрытого напряжения, а каждая пара имеет свои тайны.
"Великолепная пара": смотрите трейлер онлайн
В главных ролях – Николь Кидман, Лиев Шрайбер, Ив Хьюсон, Дакота Фэннинг, Билли Гаул и другие.
Описание эпизодов:
- "Счастье накануне свадьбы". Гости прибывают в Нантакет на репетицию. Во время вечеринки находят труп.
- "Она бы этого не сделала". Мать жениха Грир хочет взять под контроль дело, за которое взялась полиция. Один из гостей хочет сбежать с острова.
- "Идеальная семья". Грир делает вид, что ничего не случилось, давая интервью журналу. На семейном ужине Амелия затрагивает сложную тему.
- "Кто-то может пострадать". Детектив своими вопросами вызывает подозрения у Амелии. Неизвестный звонит Грир, а напряжение растет.
- "Никогда тебя не оставлю". За отцом жениха пристально следят, Амелия прибегает к собственному расследованию.
- "Мне стало лучше.". Кризис в семье Винбури углубляется. Тайны всплывают – как и правда о случившихся событиях,.