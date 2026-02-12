3 легких фильма, которые стоит скачать на время отключений света
- Предлагаемые фильмы для загрузки во время отключений света: "Я, "Победа" и Берлин", "Отпуск вслепую", "Семейное дело".
- Рекомендации по просмотру: загружайте фильмы заранее, используйте гаджеты с меньшим энергопотреблением.
Из-за постоянных российских атак отключения света становятся еще длиннее. Чтобы немного улучшить настроение в холодные и долгие вечера, стоит включить легкие и интересные фильмы.
Когда удается поймать немного света – зарядите павербанки и загрузите ленты, которые точно добавят немного положительных эмоций, когда наступит темнота. Какие же фильмы стоит сохранить на время отключений – расскажет 24 Канал.
К теме 4 интересные сериалы, которые стоит скачать на время отключений света
"Я, "Победа" и Берлин"
Рейтинг IMDb: 7.2
Это украинская приключенческая комедия по повести легендарного Кузьмы Скрябина. Главный герой – молодой музыкант, который вместе с другом отправляется на старенькой "Победе" в путешествие в Берлин. Там парень хочет поменять свою машину на "Мерседес". Однако по дороге с ними случаются несколько интересных приключений и знакомств.
"Я, "Победа" и Берлин": смотрите онлайн трейлер фильма
"Отпуск вслепую"
Рейтинг IMDb: 5.2
Еще одна украинская комедия, однако в центре этой ленты – романтическая история. По сюжету, успешная, но истощенная работой киевлянка, из-за путаницы с отпуском оказывается в карпатском селе. Бизнесвумен привыкла к комфортной жизни, однако теперь вынуждена адаптироваться к новым условиям. Во время этого приключенческого путешествия она знакомится с местным мужчиной, с которым сразу имеет совсем другие взгляды на мир.
"Отпуск вслепую": смотрите онлайн трейлер фильма
"Семейное дело"
Рейтинг IMDb: 5.4
В этой легкой и одновременно смешной романтической драме объединились любимцы киноманов – Николь Кидман и Зак Эфрон. По сюжету, кинозвезда Крис Коул влюбляется в маму своей ассистентки, между ними вспыхивает роман. Этот фильм – о любви, ревности, границы между личным и профессиональным, которые иногда очень трудно соблюсти.
"Семейное дело": смотрите онлайн трейлер фильма
Как смотреть фильмы, когда нет света?
- Подготовиться к киновечеру в таком случае стоит заранее. Когда есть возможность, зарядите гаджеты и загрузите выбранные фильмы на стриминговой платформе или на ютубе, если там есть нужный фильм. Так вы сможете просматривать их в офлайн-режиме.
- Чтобы сэкономить заряд и память, выбирайте среднее качество видео.
- Смотрите фильмы не на ноутбуке, а на планшете или смартфоне, ведь они требуют меньше энергии.