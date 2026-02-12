3 легкі фільми, які варто завантажити на час відключень світла

Через постійні російські атаки відключення світла стають ще довшими. Щоб трішки покращити настрій у холодні й довгі вечори, варто увімкнути легкі й цікаві фільми.

Коли вдається зловити трішки світла – зарядіть павербанки й завантажте стрічки, які точно додадуть трохи позитивних емоцій, коли настане темрява. Які ж фільми варто зберегти на час відключень – розповість 24 Канал.

До теми 4 цікаві серіали, які варто завантажити на час відключень світла

"Я, "Побєда" і Берлін"

Рейтинг IMDb: 7.2

Це українська пригодницька комедія за повістю легендарного Кузьми Скрябіна. Головний герой – молодий музикант, який разом із другом вирушає на старенькій "Побєді" в подорож до Берліна. Там хлопець хоче поміняти свою машину на "Мерседес". Однак дорогою з ними трапляються кілька цікавих пригод і знайомств.

"Я, "Побєда" і Берлін": дивіться онлайн трейлер фільму

"Відпустка наосліп"

Рейтинг IMDb: 5.2

Ще одна українська комедія, однак в центрі цієї стрічки – романтична історія. За сюжетом, успішна, але виснажена роботою киянка, через плутанину з відпусткою опиняється в карпатському селі. Бізнесвумен звикла до комфортного життя, однак тепер змушена адаптуватися до нових умов. Під час цієї пригодницької мандрівки вона знайомиться з місцевим чоловіком, з яким одразу має ховсім інші погляди на світ.

"Відпустка наосліп": дивіться онлайн трейлер фільму

"Сімейна справа"

Рейтинг IMDb: 5.4

У цій легкій та водночас смішній романтичній драмі об'єдналися улюбленці кіноманів – Ніколь Кідман та Зак Ефрон. За сюжетом, кінозірка Кріс Коул закохується в маму своєї асистентки, між ними спалахує роман. Цей фільм – про любов, ревнощі, межі між особистим і професійним, які інколи дуже важко дотримати.

"Сімейна справа": дивіться онлайн трейлер фільму

Як дивитися фільми, коли немає світла?