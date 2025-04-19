Кино 24 расскажет о мультфильмах, которые будет интересно посмотреть вместе с детьми. Они дополнят атмосферу пасхального настроения и подарят хорошие эмоции на все выходные.

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"Кролик Питер" (2018)

Маленький кролик Питер живет в лесу вместе с мамой и тремя сестрами. Неподалеку поселились люди, и теперь семейство берет еду у новых соседей. Вдруг Питер решает напасть на владения фермера, чтобы похитить урожай и беззаботно прожить лето. Но он в ответ начинает с кроликами борьбу.

Фильм подходит к пасхальной атмосфере не только из-за главного героя, но и через юмор, добрую мораль и яркий визуал.



"Кролик Питер": смотрите трейлер онлайн

"Принц Египта"

Это библейская история, рассказывающая о жизни Моисея. От его рождения, юношеского периода как принца Египта до главной миссии в его жизни – освобождению еврейского народа из рабства.

В ленте нет упоминаний о Пасхе, но он очень уместен в этот праздничный период. Ведь несет важный духовный посыл и интересную религиозную историю.

"Принц Египта": смотрите трейлер онлайн

"Бунт ушастых"

Молодой кролик мечтает стать барабанщиком. Но вместо этого он должен перенять работу своего отца, пасхального кролика. Он убегает в Голливуд, где безработный мужчина Фред едва не сбивает его машиной. Теперь они становятся союзниками. Каждый может помочь друг другу, чтобы достичь своих мечтаний.

Это легкая комедия, которая непременно понравится детям благодаря юмору, динамичному сюжету и красочным сценам. В то же время взрослые смогут увидеть знакомые ситуации о поиске своего пути, ответственность и поддержку близких. В общем это идеальный пасхальный фильм.

"Бунт ушастых": смотрите трейлер онлайн