Кіно 24 розповість про мультфільми, які буде цікаво переглянути разом з дітьми. Вони доповнять атмосферу великоднього настрою та подарують гарні емоції на всі вихідні.

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"Кролик Петрик" (2018)

Маленький кролик Петрик живе у лісі разом з мамою та трьома сестрами. Неподалік оселилися люди, тож тепер сімейство бере їжу у нових сусідів. Раптом Петрик вирішує напасти на володіння фермера, щоб викрасти врожай і безтурботно прожити літо. Та він у відповідь починає з кроликами боротьбу.

Фільм підходить до великодньої атмосфери не тільки через головного героя, але й через гумор, добру мораль та яскравий візуал.



"Кролик Петрик": дивіться трейлер онлайн

"Принц Єгипту"

Це біблійна історія, що розповідає про життя Мойсея. Від його народження, юнацького періоду як принца Єгипту аж до головної місії в його житті – визволенню єврейського народу з рабства.

У стрічці немає згадок про Великдень, але він дуже доречний у цей святковий період. Адже несе важливий духовний посил та цікаву релігійну історію.

"Принц Єгипту": дивіться трейлер онлайн

"Гоп"

Молодий кролик мріє стати барабанником. Та натомість він має перейняти роботу свого батька, великоднього кролика. Він втікає до Голлівуду, де безробітний чоловік Фред ледь не збиває його машиною. Тепер вони стають союзниками. Кожен може допомогти один одному, щоб досягти своїх мрій.

Це легка комедія, яка неодмінно сподобається дітям завдяки гумору, динамічному сюжету та барвистих сценах. У той самий час дорослі зможуть побачити знайомі ситуації про пошук свого шляху, відповідальність і підтримку близьких. Загалом це ідеальний великодній фільм.

"Гоп": дивіться трейлер онлайн