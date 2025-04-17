Кіно 24 розповість про фільми, які будуть найкращим доповненням до Великодніх свят. Їх можна дивитися цілий тиждень – від розповідей про життя Ісуса Христа до гумористичних історій для всієї сім'ї.

До слова Ідеальний варіант на вечір: 5 фільмів, які хочеться переглядати знову й знову

"Страсті Христові"

У фільмі режисер Мел Гібсон спробував детально відтворити останні години земного життя Ісуса Христа. Упродовж стрічки Ісус згадує про своє дитинство, матір та закликає людей до миру. Все починається з Гетсиманського саду й продовжується арештом Ісуса, де розлючений народ засуджує Його до смерті.

"Страсті Христові": дивіться трейлер онлайн

"Остання спокуса Христа"

Релігійна драма Мартіна Скорсезе показує життя Ісуса не тільки як Спасителя, але і як людини. У нього звичне життя, він працює теслею, але мучиться від таємничих голосів та видінь. Ісус зважується вирушити з Юдою у подорож, де його чекають незліченні випробовування. Там він повинен зрозуміти своє призначення.

"Остання спокуса Христа": дивіться трейлер онлайн

"Ной"

У центрі сюжету – Ной, чоловіка, який бачить видіння про наближення страшної катастрофи. Земля виснажена, а грішному людству час схаменутися. Лише декому можна врятуватися й для цього їм треба звести ковчег. Тут немає великодньої тематики, але це якісна релігійна стрічка, що сподобається багатьом.

"Ной": дивіться трейлер онлайн

"Небеса реальні"

Фільм розповідає про Тодда та його 4-річного сина, який впав у кому. Диво рятує хлопчика і він прокидається. Малюк розповідає батькам, що побував у раю. Спершу вони не вірять синові, але після деяких деталей у Тодда кардинально змінюються всі погляди на життя.

"Небеса реальні": дивіться трейлер онлайн

"Великодня неділя"

Фільм розповідає про життя філіппінської родини перед Великоднем. Джо Кой намагається тримати роль у кіно, щоб заробити грошей для сім'ї. Водночас він хоче залагодити сварки у своїй емоційній сім'ї та зв'язок зі своїм сином.

"Великодня неділя": дивіться трейлер онлайн

"Крашанка"

Актуальна українська комедія – те, що теж подарує святковий настрій до великодніх свят. Фільм розповідає про сім'ю Забіяк, яка вирішила зібратися разом на Великдень. До батька приїжджають його троє дітей. Та поки всі готуються до свята, у тата свої клопоти: він будує балістичну ракету, якою хоче вдарити по Москві.

"Крашанка": дивіться трейлер онлайн