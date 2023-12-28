Также лидером является новый научно-фантастический фильм "Rebel Moon. Часть 1: Дитя огня". Полный список лент, которые смотрели чаще всего в период с 18 по 24 декабря, узнайте дальше.

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Самые популярные фильмы Netflix

"Rebel Moon. Часть 1: Дитя огня" с Софией Бутеллой, Джимоном Хонсу и Эдом Скрейном в главных ролях рассказывает о времени, когда безжалостная армия Материнского Мира начинает угрожать мирному поселению фермеров на краю галактики. Тогда единственной надеждой на спасение становится таинственная чужестранец.

"Rebel Moon. Часть 1: Дитя огня": смотрите онлайн трейлер фильма

Также украинцы смотрят:

"Иллюзия безопасности", 2023 год;

"Мавка. Лесная песня", 2023 год;

"Топ Ган: Меверик", 2022 год;

"Гринч", 2018 год;

"Приспешники: Становление злодея", 2022 год;

"Семейный обмен", 2023 год;

"Побег из курятника: Рассвет наггетсов", 2023 год;

"Щедрик", 2023 год;

"Прощай, детка, прощай", 2007 год.



Самые популярные фильмы на Netflix / Фото Netflix

Самые популярные сериалы Netflix

Среди сериалов самым популярным является финальный сезон сериала "Корона", премьера второй части которого прошла 14 декабря. В 6 сезоне показали жизнь королевской семьи после смерти принцессы Дианы, а также на экранах впервые появляется Кейт Миддлтон.

"Корона"6 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

Также украинцы смотрят:

"1670", 1 сезон;

"Ненавижу Рождество", 2 сезон;

"Готовые", 1 сезон;

"Ненавижу Рождество", 1 сезон;

"Люпен", 1 сезон;

"Люпен", 3 сезон;

"Ночной агент", 1 сезон;

"Люпен", 2 сезон;

"Корона", 1 сезон.



Самые популярные сериалы на Netflix / Фото Netflix