Также лидером является новый научно-фантастический фильм "Rebel Moon. Часть 1: Дитя огня". Полный список лент, которые смотрели чаще всего в период с 18 по 24 декабря, узнайте дальше.
Не упустите 5 культовых фильмов, мотивирующих начать новый год с чистого листа
Самые популярные фильмы Netflix
"Rebel Moon. Часть 1: Дитя огня" с Софией Бутеллой, Джимоном Хонсу и Эдом Скрейном в главных ролях рассказывает о времени, когда безжалостная армия Материнского Мира начинает угрожать мирному поселению фермеров на краю галактики. Тогда единственной надеждой на спасение становится таинственная чужестранец.
"Rebel Moon. Часть 1: Дитя огня": смотрите онлайн трейлер фильма
Также украинцы смотрят:
- "Иллюзия безопасности", 2023 год;
- "Мавка. Лесная песня", 2023 год;
- "Топ Ган: Меверик", 2022 год;
- "Гринч", 2018 год;
- "Приспешники: Становление злодея", 2022 год;
- "Семейный обмен", 2023 год;
- "Побег из курятника: Рассвет наггетсов", 2023 год;
- "Щедрик", 2023 год;
- "Прощай, детка, прощай", 2007 год.
Самые популярные фильмы на Netflix / Фото Netflix
Самые популярные сериалы Netflix
Среди сериалов самым популярным является финальный сезон сериала "Корона", премьера второй части которого прошла 14 декабря. В 6 сезоне показали жизнь королевской семьи после смерти принцессы Дианы, а также на экранах впервые появляется Кейт Миддлтон.
"Корона"6 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала
Также украинцы смотрят:
- "1670", 1 сезон;
- "Ненавижу Рождество", 2 сезон;
- "Готовые", 1 сезон;
- "Ненавижу Рождество", 1 сезон;
- "Люпен", 1 сезон;
- "Люпен", 3 сезон;
- "Ночной агент", 1 сезон;
- "Люпен", 2 сезон;
- "Корона", 1 сезон.
Самые популярные сериалы на Netflix / Фото Netflix