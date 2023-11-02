Что посмотреть на Netflix: 10 фильмов и сериалов, которые чаще всего выбирают украинцы

Netflix обновил еженедельный рейтинг фильмов и сериалов, которые чаще всего смотрят украинцы. Вторую неделю подряд в лидерах новый сериал "Падение дома Ашеров", а среди фильмов на первом месте "Продавцы боли".

Среди самых популярных в Украине остается 3 сезон "Люпена". Какие ленты еще пересматривали в период с 23 по 29 октября – рассказываем дальше.

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Самые популярные сериалы на Netflix

Украинцы в восторге от нового сериала "Падение дома Ашеров". Согласно сюжету, жестокие брат и сестра строят семейную династию, чтобы обеспечить себе безбедное будущее. Однако при загадочных обстоятельствах ее наследники начинают гибнуть один за другим.

"Падение дома Ашеров": смотрите онлайн трейлер сериала

Также в Украине сейчас смотрят:

"Люпен", 3 сезон;

"Люпен", 1 сезон;

"Жизнь на нашей планете", 1 сезон;

"Люпен", 2 сезон;

"Тела", минисериал;

"Бекхэм", минисериал;

"Сексуальное образование", 4 сезон;

"Я проснулась вампиркой", 1 сезон;

"Венздей", 1 сезон.



Самые популярные сериалы на Netflix / Фото Netflix

Самые популярные фильмы на Netflix

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На прошлой неделе чаще всего просматривали новую драму "Продавцы боли" с Крисом Эвансом и Эмили Блант в главных ролях. Согласно сюжету, бедная, но амбициозная мать-одиночка получает выгодную работу в фармацевтической компании. Насколько далеко она готова уйти, чтобы успешно продать новый обезболивающий препарат?

"Продавцы боли": смотрите онлайн трейлер фильма

Другие популярные фильмы в Украине сейчас:

"Летние папы", 2023 год;

"Скорая", 2022 год;

"Двойник", 2019 год;

"Рептилии", 2023 год;

"Диктатор", 2012;

"Чистая игра", 2023 год;

"Секреты домашних животных", 2016;

"Знахарь", 2023 год;

"Щенячий патруль в кино", 2021 год.



Самые популярные фильмы на Netflix / Фото Netflix