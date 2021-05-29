Что смотрят звезды: 5 фильмов, которые рекомендует посмотреть ONUKA

Если вы выбираете фильм на выходные, то обратите внимание на рекомендации Наты Жижченко. Певица поделилась необычными лентами об удивительной жизни певцов.

Многие любят смотреть фильмы, основанные на реальных историях, что является одной из причин, почему музыкальные байопики стали такими популярными, – рассказывает Ната Жижченко, ONUKA.

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Эти фильмы показывают то, что мы не можем увидеть на сцене: что происходит за кулисами, внутреннюю борьбу, цену взлетов и боль падения,

– поделилась Ната Жижченко в инстаграме.

"Сид и Нэнси"

Год: 1986

Рейтинг IMDb: 7

Оригинальное название: Sid and Nancy

Эпическая драма о жизни легендарного басиста группы Sex Pistols. Панк-рок, становление и распад культовой группы, наркотическая зависимость, убийство и аресты — история Сида Вишеса безусловно одна из самых интересных в музыке.

"Сид и Нэнси" 1986: смотрите трейлер

"Контроль"

Год: 2007

Рейтинг IMDb: 7,7

​Оригинальное название: Control

Биографическая лента, посвященная иену Кертису. Фильм описывает события из жизни фронтмена Joy Division, сосредоточивая внимание на его браке, формировании и карьере Joy Division, борьбе Иена эпилепсией, его романе и трагической смерти.

"Контроль" 2007: смотрите трейлер

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"Эми"

Год: 2015/

Рейтинг IMDb: 7,8

​Оригинальное название: Amy

Одновременно грустный и красивый фильм. Интересно видеть Эми Уайнхаус молодой девушкой и наблюдать, как она, словно волна, поднимается, а потом угасает. Но благодаря этому фильму вы точно поймете, какой удивительной певицей и автором она была.

"Эми" 2015: смотрите трейлер

"Меня там нет"

Год: 2007

Рейтинг IMDb: 6,9

​Оригинальное название: I'm Not There

Необычная лента о необычном Бобе Дилане. Вместо того, чтобы снять традиционный биографический фильм, режиссер завербовал шестерых крутых актеров для того, чтобы изобразить разные стороны персоны прославленного певца.

"Меня там нет" 2007: смотрите трейлер

"Вудсток"

Год: 2019

Рейтинг IMDb: 7,6

​Оригинальное название: Woodstock

Документалка о фестивале, который заставил людей понять, что музыка состоит не только в том, чтобы ее услышать, а в том, чтобы увидеть ее.

"Вудсток" 2019: смотрите трейлер