Поэтому 24 Канал расскажет, что известно об этом фильме и как юный Ди Каприо почти получил Оскар.
"Что угнетает Гилберта Грейпа" – что известно о фильме?
Фильм основан на одноименном романе Питера Хеджеса. Этот человек и занимался сценарием ленты.
Режиссер: Лассе Гальстрем
Год выхода: 1993
Жанр: драма, семейная драма
Продолжительность: около 118 минут
Рейтинг IMDb: 7,7
Актерский состав:
- Джонни Депп – Гилберт Грейп;
- Леонардо Ди Каприо – Арни Грейп;
- Джульетт Льюис – Бекки;
- Мэри Стинберген – Бетти;
- Джон С. Рейли – Ларри;
- Дарлен Кейтс – мама.
Сюжет фильма
Фильм рассказывает о молодом человеке Гилберта Грейпа, который живет в маленьком городке Эндора, штат Айова. После того как отец покончил жизнь самоубийством, он берет на себя заботу о всей семье: двух сестер, мать с большим лишним весом, которая не может выйти из дома, и младшего брата Арни, который имеет умственную отсталость.
Гилберт работает в продуктовом магазине. Он пытается удержать баланс между работой, отношениями и обязанностями, а его жизнь медленно меняется, когда в городок приезжает свободная духом молодая женщина, по имени Бекки, которая дает ему надежду на нечто большее.
Особенно отмечают игру именно Ди Каприо, ведь то, как он отыграл роль мальчика с определенной особенностью, очень впечатляет.
"Что угнетает Гилберта Грейпа": смотрите онлайн трейлер фильма
Номинация на Оскар
За роль Арни в упомянутом фильме Леонардо Ди Каприо получил свою первую в карьере номинацию на Оскар в категории "Лучшая мужская роль второго плана" в 1994 году.
Леонардо Ди Каприо в фильме "Что угнетает Гилберта Грейпа" / Кадр из фильма
Интересные факты о фильме
- Съемки проходили в штате Техас, США;
- Лента имела довольно ограниченный успех в прокате, однако получила большую популярность на видео и среди зрителей позже;
- Образ младшего брата Арни, которого сыграл Ди Каприо, стал одной из самых известных ранних ролей актера.