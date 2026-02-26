Тому 24 Канал розповість, що відомо про цей фільм і як юний Ді Капріо майже отримав Оскара.

"Що гнітить Гілберта Грейпа" – що відомо про фільм?

Фільм заснований на однойменному романі Пітера Хеджеса. Цей чоловік і займався сценарієм стрічки.

Режисер: Лассе Гальстрем

Рік виходу: 1993

Жанр: драма, сімейна драма

Тривалість: близько 118 хвилин

Рейтинг IMDb: 7,7

Акторський склад:

Джонні Депп – Гілберт Грейп;

Леонардо Ді Капріо – Арні Грейп;

Джульєтт Льюїс – Бекі;

Мері Стінберґен – Бетті;

Джон С. Рейлі – Ларрі;

Дарлен Кейтс – мама.

Сюжет фільму

Фільм розповідає про молодого чоловіка Гілберта Грейпа, який живе у маленькому містечку Ендора, штат Айова. Після того як батько покінчив життя самогубством, він бере на себе турботу про всю родину: двох сестер, матір із великою зайвою вагою, яка не може вийти з дому, та молодшого брата Арні, який має розумову відсталість.

Гілберт працює у продуктовому магазині. Він намагається втримати баланс між роботою, стосунками та обов'язками, а його життя повільно змінюється, коли в містечко приїжджає вільна духом молода жінка, на ім'я Бекі, яка дає йому надію на щось більше.

Особливо відзначають гру саме Ді Капріо, адже те, як він відіграв роль хлопчика з певною особливістю, дуже вражає.

"Що гнітить Гілберта Грейпа": дивіться онлайн трейлер фільму

Номінація на Оскар

За роль Арні у згаданому фільму Леонардо Ді Капріо отримав свою першу в кар'єрі номінацію на Оскар у категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану" у 1994 році.

Леонардо Ді Капріо у фільмі "Що гнітить Гілберта Грейпа" / Кадр із фільму

Цікаві факти про фільм