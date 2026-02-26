Тому 24 Канал розповість, що відомо про цей фільм і як юний Ді Капріо майже отримав Оскара.
"Що гнітить Гілберта Грейпа" – що відомо про фільм?
Фільм заснований на однойменному романі Пітера Хеджеса. Цей чоловік і займався сценарієм стрічки.
Режисер: Лассе Гальстрем
Рік виходу: 1993
Жанр: драма, сімейна драма
Тривалість: близько 118 хвилин
Рейтинг IMDb: 7,7
Акторський склад:
- Джонні Депп – Гілберт Грейп;
- Леонардо Ді Капріо – Арні Грейп;
- Джульєтт Льюїс – Бекі;
- Мері Стінберґен – Бетті;
- Джон С. Рейлі – Ларрі;
- Дарлен Кейтс – мама.
Сюжет фільму
Фільм розповідає про молодого чоловіка Гілберта Грейпа, який живе у маленькому містечку Ендора, штат Айова. Після того як батько покінчив життя самогубством, він бере на себе турботу про всю родину: двох сестер, матір із великою зайвою вагою, яка не може вийти з дому, та молодшого брата Арні, який має розумову відсталість.
Гілберт працює у продуктовому магазині. Він намагається втримати баланс між роботою, стосунками та обов'язками, а його життя повільно змінюється, коли в містечко приїжджає вільна духом молода жінка, на ім'я Бекі, яка дає йому надію на щось більше.
Особливо відзначають гру саме Ді Капріо, адже те, як він відіграв роль хлопчика з певною особливістю, дуже вражає.
"Що гнітить Гілберта Грейпа": дивіться онлайн трейлер фільму
Номінація на Оскар
За роль Арні у згаданому фільму Леонардо Ді Капріо отримав свою першу в кар'єрі номінацію на Оскар у категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану" у 1994 році.
Леонардо Ді Капріо у фільмі "Що гнітить Гілберта Грейпа" / Кадр із фільму
Цікаві факти про фільм
- Зйомки проходили у штаті Техас, США;
- Стрічка мала доволі обмежений успіх у прокаті, однак здобула велику популярність на відео та серед глядачів пізніше;
- Образ молодшого брата Арні, якого зіграв Ді Капріо, став однією з найвідоміших ранніх ролей актора.