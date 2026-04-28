Начинающийся как шутка проект: сериал Marvel с рейтингом 91% получит 2 сезон

Сериал "Чудо-человек" продолжили на второй сезон. Интересно, что идея этого проекта возникла сначала в шутливом формате, однако впоследствии она переросла в полноценный масштабный проект.

Теперь лента получит продолжение. В материале рассказываем, что известно о сериале "Чудо-человек" и когда ожидается премьера нового сезона.

"Чудо-человека" продолжили на 2 сезон: как создавали ленту?

Интересно, что идея этого проекта возникла как шутка во время съемок фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец". Об этом рассказал создатель сериала Дестин Дэниел Креттон. По его словам, он пошутил с продюсером, что стоит создать историю о том, как Тревор отправляется в Голливуд.

"Чудо-человек": смотрите онлайн трейлер сериала

Впоследствии эта идея трансформировалась в сюжет сериала, который сосредотачивается на актере Саймоне Уильямсе. Он пытается скрыть свои суперспособности и пробиться в Голливуде. Именно эта линия стала отправной точкой проекта, быстро переросший во что-то значительно масштабнее.

Так шутка в конце концов превратилась в сериал "Чудо-человек", созданный для платформы Disney+. Теперь он получит второй сезон.

Почему сериал мог не появиться?

Сериал вообще имел все шансы не выйти. Так говорили по нескольким причинам:

Проект считали рискованным, ведь его разрабатывали в период, когда Marvel Studios активно запускала сериалы о малоизвестных персонажах.

Ситуацию осложнили и забастовки SAG-AFTRA и WGA в 2023 году, поставивших проект под угрозу. Несмотря на это, результат оказался приятной неожиданностью.

Сериал получил 91% от критиков и 87% от зрителей Rotten Tomatoes. Его называли "глотом свежего воздуха" на фоне усталости от супергеройских историй.

В конце концов, проект не только вышел на экраны., но и получил продолжение на второй сезон.