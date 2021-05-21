Третий сезон "Чудотворцев" с Дэниелом Рэдклиффом: появилась дата релиза и захватывающий тизер

21 мая 2021 , 12:02
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Источник:

24 канал

Телеканал TBS опубликовал тизер третьего сезона сериала "Чудотворцы", а также объявил дату премьеры – 13 июля 2021 года. Шоураннерами продолжения станут Дэн Мирк и Роберт Падник, которые заменят Саймона Рича.

О чем сериал "Чудотворцы: Орегонская тропа"

События будут происходить в 1844 году на Диком Западе. Проводник, опасный преступник и эмансипированная женщина объединяются, чтобы возглавить караван, идущий на запад по Орегонской тропе.

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В сезоне будет 10 серий.

Актеры и роли сериала "Чудотворцы: Орегонская тропа"

  • Джеральдин Висванатхан – свободолюбивая женщина;
  • Дэниел Рэдклифф – проводник;
  • Стив Бушеми – преступник;
  • Каран Сони.

"Чудотворцы: Орегонская тропа" 2021: смотрите тизер

 

О чем сериал "Чудотворцы"

Легкий комедийный сериал о Небесной канцелярии – место, где множество отделов под руководством Творца управляют жизнью на Земле. Однажды новая работница Элайза случайно насылает ураган, и терпение Творца прерывается: он угрожает уничтожить планету, ведь уже давно чувствует, что Земля – это провальный проект. Элайза заключает с ним пари и вместе со своим инфантильным напарником, которого играет Дэниел Рэдклифф, стремится спасти все живое за две недели.
Автор: Наталія Гулій