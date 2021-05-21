Третий сезон "Чудотворцев" с Дэниелом Рэдклиффом: появилась дата релиза и захватывающий тизер

Телеканал TBS опубликовал тизер третьего сезона сериала "Чудотворцы", а также объявил дату премьеры – 13 июля 2021 года. Шоураннерами продолжения станут Дэн Мирк и Роберт Падник, которые заменят Саймона Рича.
О чем сериал "Чудотворцы: Орегонская тропа"
События будут происходить в 1844 году на Диком Западе. Проводник, опасный преступник и эмансипированная женщина объединяются, чтобы возглавить караван, идущий на запад по Орегонской тропе.
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В сезоне будет 10 серий.
Актеры и роли сериала "Чудотворцы: Орегонская тропа"
- Джеральдин Висванатхан – свободолюбивая женщина;
- Дэниел Рэдклифф – проводник;
- Стив Бушеми – преступник;
- Каран Сони.
"Чудотворцы: Орегонская тропа" 2021: смотрите тизер