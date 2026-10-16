Культовый фильм "Чужой" стал одним из самых известных научно-фантастических хорроров в истории кино. Но мало кто знает, что за кадром происходили вещи, которые порой были не менее жуткими, чем сам сюжет. Как создавали легендарную картину и какие секреты таили ее съемки, рассказывает 24 Канал.

"Чужой"

Год: 1979.

Жанр: научная фантастика, ужасы, триллер.

Рейтинг IMDb: 8,4

Режиссер: Ридли Скотт.

В главных ролях: Сигурни Уивер, Том Скерритт, Джон Херт, Вероника Картрайт, Иэн Холм, Яфет Котто и Гарри Дин Стентон.

О чем фильм "Чужой"



Фильм "Чужой" / Фото IMDb



Экипаж космического корабля "Ностромо" возвращается на Землю после длительной миссии. Однако по пути команда получает загадочный сигнал с неизвестной планеты и решает проверить его источник. Казалось бы, обычная остановка в космосе. Что может пойти не так?

Во время исследования планеты один из астронавтов натыкается на странные яйца. Неизвестное существо нападает на мужчину, а впоследствии попадает на борт корабля.

Теперь членам экипажа придется бороться за выживание, ведь вместе с ними летит опасный пришелец, который растет с невероятной скоростью и охотится на людей.

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Как создавали культовый "Чужой"

Одна из самых известных сцен фильма – момент, когда маленький пришелец вырывается из груди персонажа Джона Херта. И если вам показалось, что актеры действительно испугались, то вы не ошиблись. Ридли Скотт решил не раскрывать коллегам всех подробностей предстоящей сцены. Конечно, они знали, что из груди персонажа должно появиться существо. Но вряд ли ожидали столь кровавого зрелища.

Для съемки Джона Херта поместили под стол, а вместо его туловища использовали специальный манекен, наполненный настоящими органами животных и бутафорской кровью.

Когда механический монстр вырвался наружу, кровь брызнула прямо на актеров. Особенно не повезло Веронике Картрайт, которая совсем не ожидала такого сюрприза.

Впоследствии участники съемок вспоминали, что запах на площадке был настолько отвратительным, что им становилось плохо еще до начала работы.

Монстра нашли в обычном лондонском баре



Фильм "Чужой" / Фото IMDB



Казалось бы, найти актера на роль инопланетного чудовища – задача не из простых. Но иногда достаточно просто зайти в бар.

Именно там представитель кастинг-команды заметил нигерийского студента графического дизайна Боладжи Бадеджо.

Его рост составлял примерно 208 сантиметров, а необычайно длинные руки и ноги идеально подходили для создания необычного силуэта пришельца. В итоге Бадеджо получил роль, хотя ранее не имел опыта работы в кино. Правда, радость от дебюта быстро сменилась настоящими физическими испытаниями.

Костюм монстра был невероятно жарким и неудобным. По словам актера, он мог находиться в головной части костюма всего 15–20 минут, после чего его приходилось снимать из-за жары.

Более того, из-за низких потолков декораций Бадеджо постоянно рисковал зацепиться головой за конструкции.

Для создания пришельца использовали жуткие картины художника

Внешность Чужого придумал швейцарский художник Ганс Руди Гигер. Ридли Скотт увидел его работы и понял, что нашел именно то, что искал. Особенно режиссера поразила картина "Necronom IV", на которой было изображено фантастическое существо с удлиненным черепом и жуткими анатомическими деталями.

На ее основе Гигер разработал образ ксеноморфа – монстра, в котором сочетались черты живого организма и механической конструкции.

Причем художник работал не только над внешним видом пришельца, но и над дизайном инопланетного корабля, яиц и фантастических декораций.

Дети Ридли Скотта потеряли сознание на съемках

Для некоторых сцен режиссер привлек своих сыновей. Мальчики надевали специальные уменьшенные скафандры и изображали астронавтов на фоне огромных декораций. Зачем? Все просто: благодаря небольшому росту детей космический корабль казался значительно больше, чем был на самом деле. Правда, во время работы возникла проблема.

Съемки проходили в павильонах, где было чрезвычайно жарко, а тяжелые костюмы плохо пропускали воздух. По информации Entertainment Weekly, сыновья режиссера даже теряли сознание из-за высокой температуры.

Поэтому пока зрители восхищались масштабами фантастического мира, на съемочной площадке приходилось спасать маленьких астронавтов от перегрева.

Космический корабль создали из старой техники

Сегодня для создания космического корабля достаточно команды специалистов по компьютерной графике. В 1979 году приходилось использовать буквально все, что попадалось под руку. Декорации "Ностромо" строили на британской студии Shepperton.

Для создания интерьеров художники использовали разнообразные промышленные детали и элементы списанной авиационной техники. Сам корабль выглядел как запутанный лабиринт с узкими коридорами, вентиляционными шахтами и техническими помещениями.

Причем декорации были соединены между собой. Актеры могли переходить из одного помещения в другое, словно действительно находились внутри космического корабля.

Благодаря этому атмосфера замкнутого пространства получилась настолько убедительной, что зрители буквально чувствовали себя в ловушке вместе с героями.

Сигурни Уивер чуть не решила, что у нее аллергия на кота

Отдельного внимания заслуживает рыжий кот Джонс, ставший одним из самых любимых персонажей фильма. Интересно, что для его роли использовали сразу четырех похожих котов. А во время съемок Сигурни Уивер столкнулась с неожиданной проблемой: после контакта с животным у нее возникла кожная реакция.

Актриса испугалась, что у нее аллергия на кошек и из-за этого могут возникнуть трудности с работой. Однако впоследствии выяснилось, что причиной был глицерин, которым покрывали кожу артистов, чтобы создать эффект пота. После смены грима проблема исчезла.

Похоже, кот оказался едва ли не самым безобидным участником этого космического кошмара.

Как "Чужой" стал легендой

Несмотря на все сложности, фильм вышел на экраны в 1979 году и впоследствии превратился в настоящую классику научно-фантастического ужаса.

В 1980 году картина получила премию "Оскар" за лучшие визуальные эффекты, а также номинацию за художественное оформление.

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