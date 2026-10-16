Культовий "Чужий" став одним із найвідоміших науково-фантастичних горорів в історії кіно. Але мало хто знає, що за кадром відбувалися речі, які часом були не менш моторошними, ніж сам сюжет. Як створювали легендарну стрічку та які секрети приховували її зйомки, розповідає 24 Канал.

"Чужий"

Рік: 1979.

Жанр: наукова фантастика, жахи, трилер.

Рейтинг IMDb: 8,4

Режисер: Рідлі Скотт.

У головних ролях: Сігурні Вівер, Том Скеррітт, Джон Герт, Вероніка Картрайт, Ієн Голм, Яфет Котто та Гаррі Дін Стентон.

Про що фільм "Чужий"



Фільм "Чужий" / Фото IMDB



Екіпаж космічного корабля "Ностромо" повертається на Землю після тривалої місії. Однак дорогою команда отримує загадковий сигнал із невідомої планети та вирішує перевірити його джерело. Здавалося б, звичайна зупинка в космосі. Що може піти не так?

Під час дослідження планети один з астронавтів натрапляє на дивні яйця. Невідома істота нападає на чоловіка, а згодом потрапляє на борт корабля.

Тепер членам екіпажу доведеться боротися за виживання, адже разом із ними летить небезпечний прибулець, який росте з неймовірною швидкістю та полює на людей.

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Як створювали культового "Чужого"

Одна з найвідоміших сцен фільму – момент, коли маленький прибулець виривається з грудей персонажа Джона Герта. І якщо вам здалося, що актори справді перелякалися, то ви не помилилися. Рідлі Скотт вирішив не розкривати колегам усіх подробиць майбутньої сцени. Звісно, вони знали, що з грудей персонажа має з'явитися істота. Але навряд чи очікували настільки кривавого видовища.

Для знімання Джона Герта розмістили під столом, а замість його тулуба використали спеціальний муляж, наповнений справжніми органами тварин і бутафорською кров'ю.

Коли механічний монстр вирвався назовні, кров бризнула просто на акторів. Особливо дісталося Вероніці Картрайт, яка зовсім не очікувала такого сюрпризу.

Згодом учасники зйомок згадували, що запах на майданчику був настільки огидним, що їм ставало зле ще до початку роботи.

Монстра знайшли у звичайному лондонському барі



Фільм "Чужий" / Фото IMDB



Здавалося б, знайти актора на роль інопланетного чудовиська – завдання не з простих. Але іноді достатньо просто зайти до бару.

Саме там представник кастингової команди помітив нігерійського студента графічного дизайну Боладжі Бадеджо.

Його зріст становив приблизно 208 сантиметрів, а надзвичайно довгі руки й ноги ідеально підходили для створення незвичайного силуету прибульця. Зрештою Бадеджо отримав роль, хоча раніше не мав досвіду роботи в кіно. Щоправда, радість від дебюту швидко змінилася справжніми фізичними випробуваннями.

Костюм монстра був неймовірно жарким і незручним. За словами актора, він міг перебувати в головній частині костюма лише 15–20 хвилин, після чого його доводилося знімати через спеку.

Ба більше, через низькі стелі декорацій Бадеджо постійно ризикував зачепитися головою за конструкції.

Для створення прибульця використали моторошні картини художника

Зовнішність Чужого придумав швейцарський художник Ганс Руді Ґіґер. Рідлі Скотт побачив його роботи й зрозумів, що знайшов саме те, що шукав. Особливо режисера вразила картина Necronom IV, на якій було зображено фантастичну істоту з видовженим черепом і моторошними анатомічними деталями.

На її основі Ґіґер розробив образ ксеноморфа – монстра, в якому поєднувалися риси живого організму та механічної конструкції.

Причому художник працював не лише над виглядом прибульця, а й над дизайном інопланетного корабля, яєць і фантастичних декорацій.

Діти Рідлі Скотта непритомніли на зйомках

Для деяких сцен режисер залучив власних синів. Хлопчики одягали спеціальні зменшені скафандри та зображували астронавтів біля величезних декорацій. Навіщо? Усе просто: завдяки невеликому зросту дітей космічний корабель здавався значно більшим, ніж був насправді. Щоправда, під час роботи виникла проблема.

Зйомки проходили в павільйонах, де було надзвичайно спекотно, а важкі костюми погано пропускали повітря. За інформацією Entertainment Weekly, сини режисера навіть непритомніли через високу температуру.

Тож поки глядачі захоплювалися масштабами фантастичного світу, на майданчику доводилося рятувати маленьких астронавтів від перегрівання.

Космічний корабель створили зі старої техніки

Сьогодні для створення космічного корабля достатньо команди спеціалістів із комп'ютерної графіки. У 1979 році доводилося використовувати буквально все, що траплялося під руку. Декорації "Ностромо" будували на британській студії Shepperton.

Для створення інтер'єрів художники використовували різноманітні промислові деталі та елементи списаної авіаційної техніки. Сам корабель мав вигляд заплутаного лабіринту з вузькими коридорами, вентиляційними шахтами та технічними приміщеннями.

Причому декорації були з'єднані між собою. Актори могли переходити з одного приміщення до іншого, ніби справді перебували всередині космічного судна.

Завдяки цьому атмосфера замкненого простору вийшла настільки переконливою, що глядачі буквально відчували себе в пастці разом із героями.

Сігурні Вівер ледь не вирішила, що має алергію на кота

Окремої уваги заслуговує рудий кіт Джонс, який став одним із найулюбленіших персонажів фільму. Цікаво, що для його ролі використали одразу чотирьох схожих котів. А під час зйомок Сігурні Вівер зіткнулася з несподіваною проблемою: після контакту з твариною в неї виникла шкірна реакція.

Акторка злякалася, що має алергію на котів і через це можуть виникнути труднощі з роботою. Проте згодом з'ясувалося, що причиною був гліцерин, яким покривали шкіру артистів, щоб створити ефект поту. Після зміни гриму проблема зникла.

Схоже, кіт виявився чи не найменш проблемним учасником цього космічного кошмару.

Як "Чужий" став легендою

Попри всі складнощі, фільм вийшов на екрани у 1979 році та згодом перетворився на справжню класику науково-фантастичних жахів.

У 1980 році стрічка отримала премію "Оскар" за найкращі візуальні ефекти, а також номінацію за художнє оформлення.

Раніше 24 Канал розповідав, як знімали культовий фільм "Роккі" із Сильвестром Сталлоне в головній ролі. За кадром легендарної спортивної драми залишилося чимало несподіваних історій, труднощів і цікавих фактів, про які знають далеко не всі шанувальники.