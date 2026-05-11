Душевный фильм для всей семьи, который можно посмотреть вместе с детьми на Netflix

Чтобы качественно провести время с семьей, не обязательно выходить из дома. Иногда отличным решением может стать просмотр интересного мультфильма на Netflix – ленты, которая будет одинаково увлекательной и для детей, и для взрослых.

В материале 24 Канала мы рассказываем о мультфильме "В чужой шкуре", который может стать идеальным вариантом для семейного вечера.

Советуем Что смотреть перед Евровидением: 3 высокорейтинговых фильма, которые научат верить в себя

Какой мультфильм понравится и детям и взрослым?

Если вы ищете мультфильм для вечернего просмотра с детьми, обратите внимание на новинку "В чужой шкуре". Лента вышла 1 мая 2026 года и уже успела получить популярность среди украинских зрителей. В частности, на платформе Tudum by Netflix опубликовали рейтинг, в котором мультфильм занимает третье место среди самых популярных проектов.

Сюжет рассказывает о крошечном лесном существе и огромной птице, которые случайно обмениваются телами и вынуждены держаться вместе, чтобы отправиться в увлекательное приключение. Чтобы выжить, им придется научиться работать как команда. Зрители, которые уже посмотрели мультфильм, отмечают удачное сочетание сюжета, саундтрека, дубляжа, персонажей и глубокой морали.

Это история о том, как даже маленький шаг может повлиять на будущее, а также о важности доверия и взаимопонимания.

"В чужой шкуре": смотрите онлайн трейлер фильма

В работе над лентой приняли участие Майкл Б. Джордан, Джуно Темпл, Трейси Морган, Седрик Развлекатель, Джастина Мачадо, Амбика Мод и Лолли Адефопе.

На платформе IMDb лента уже получила оценку 7,4 из 10, что свидетельствует о ее успехе за такое короткое время. Поэтому если вы ищете качественный мультфильм для семейного просмотра, эта история станет отличным выбором – интересная, эмоциональная и поучительная как для взрослых, так и для детей.

Какие еще фильмы сейчас популярны на Netflix?

В списке самых популярных фильмов и сериалов на Netflix, которые сейчас смотрят украинцы, есть немало разножанровых лент – их можно выбрать как для семейного просмотра, так и для просмотра в одиночку.

В частности, кроме мультфильма "В чужой шкуре", сейчас популярны такие проекты, как "Мавка. Настоящий миф", "Верхушечный хищник", "Соседки по комнате", "Переводчица", "Меня зовут Агнета", "180", "Яростное нападение" и другие.

Среди них – комедии, фильмы для семейного просмотра, а также напряженные триллеры, которые лучше смотреть с друзьями или наедине. Поэтому каждый сможет найти для себя что-то действительно особенное.