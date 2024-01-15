Фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер" стал главным победителем Critics Choice Awards 2024. Узнайте полный список победителей и какие награды забрал "Оппенгеймер".

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"Оппенгеймер" стал главным победителем Critics Choice Awards 2024

Фильм получил восемь наград, в том числе признание за лучший фильм, режиссуру и роль второго плана, которую выполнил Роберт Дауни-младший.

Фильм "Барби" режиссера Греты Гервиг признан следующим по количеству наград, получив 6 статуэток. Среди них стоит отметить победу в категориях "Лучшая комедия" и "Лучшая песня" за "I'm Just Ken".

Ведущей церемонии была Челси Хендлер, а Гаррисон Форд получил награду за карьерные достижения.

Эмма Стоун признана лучшей актрисой за свою роль в фильме Йоргоса Лантимоса "Бедолахи", а лучшим актером стал Пол Джаматти за удивительную игру в ленте "Оставленные".

"Оставлены": смотрите онлайн трейлер фильма

Полный список победителей премии

Лучший фильм – "Оппенгеймер"

Лучшая комедия – "Барби"

Лучший иностранный фильм – "Анатомия падения"

Лучший актер – Пол Гиаматти ("Оставленные")

Лучшая актриса – Эмма Стоун ("Бедолахи")

Лучший актер второго плана – Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер")

Лучшая актриса второго плана – Да'Вин Джой Рэндольф ("Оставленные")

Открытие года – Доминик Сесса, ("Оставленные")

Лучший актерский ансамбль – "Оппенгеймер"

Лучший режиссер – Кристофер Нолан ("Оппенгеймер")

Оригинальный сценарий – "Барби"

"Барби": смотрите онлайн трейлер фильма

Лучшая операторская работа – "Оппенгеймер"

Лучшие костюмы – "Барби"

Лучшие грим и прически – "Барби"

Лучшие визуальные эффекты – "Оппенгеймер"

Лучшие оригинальная песня – I'm Just Ken ("Барби")

Лучший саундтрек – "Оппенгеймер"

"Оппенгеймер": смотрите онлайн трейлер фильма