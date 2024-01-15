Фільм Крістофера Нолана "Оппенгеймер" став головним переможцем Critics Choice Awards 2024. Дізнайтесь в матеріалі повний список переможців та які нагороди забрав "Оппенгеймер".

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"Оппенгеймер" став головним переможцем Critics Choice Awards 2024

Фільм отримав вісім нагород, зокрема визнання за найкращий фільм, режисуру та роль другого плану, яку виконав Роберт Дауні-молодший.

Фільм "Барбі" режисерки Ґрети Ґервіґ визнаний наступним за кількістю нагород, здобувши 6 статуеток. Серед них варто відзначити перемогу в категоріях "Найкраща комедія" та "Найкраща пісня" за "I'm Just Ken".

Ведучою церемонії була Челсі Хендлер, а Гаррісон Форд отримав нагороду за кар'єрні досягнення.

Емма Стоун визнана кращою акторкою за свою роль у фільмі Йоргоса Лантімоса "Бідолахи", а найкращим актором став Пол Джаматті за дивовижну гру у стрічці "Залишені".

"Залишені": дивіться онлайн трейлер фільму

Повний список переможців премії

Найкращий фільм – "Оппенгеймер"

Найкраща комедія – "Барбі"

Найкращий іноземний фільм – "Анатомія падіння"

Найкращий актор – Пол Ґіаматті ("Залишені")

Найкраща акторка – Емма Стоун ("Бідолахи")

Найкращий актор другого плану – Роберт Дауні-молодший ("Оппенгеймер")

Найкраща акторка другого плану – Да'Він Джой Рендольф ("Залишені")

Відкриття року – Домінік Сесса, ("Залишені")

Найкращий акторський ансамбль – "Оппенгеймер"

Найкращий режисер – Крістофер Нолан ("Оппенгеймер")

Оригінальний сценарій – "Барбі"

"Барбі": дивіться онлайн трейлер фільму

Найкраща операторська робота – "Оппенгеймер"

Найкращі костюми – "Барбі"

Найкращі грим та зачіски – "Барбі"

Найкращі візуальні ефекти – "Оппенгеймер"

Найкращі оригінальна пісня – I'm Just Ken ("Барбі")

Найкращий саундтрек – "Оппенгеймер"

"Оппенгеймер": дивіться онлайн трейлер фільму