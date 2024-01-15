"Барби" не дотянула: "Оппенгеймер" стал лидером на церемонии Critics Choice Awards 2024
Источник:Variety
В ночь на 15 января состоялась церемония Critics Choice Awards в США, где определили лучших представителей мира кино и телевидения. Напряженная конкуренция бушевала между культовыми лентами 2023 – "Оппенгеймер" и "Барби", которые вместе собрали 30 номинаций.
Фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер" стал главным победителем Critics Choice Awards 2024. Узнайте полный список победителей и какие награды забрал "Оппенгеймер".
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"Оппенгеймер" стал главным победителем Critics Choice Awards 2024
Фильм получил восемь наград, в том числе признание за лучший фильм, режиссуру и роль второго плана, которую выполнил Роберт Дауни-младший.
Фильм "Барби" режиссера Греты Гервиг признан следующим по количеству наград, получив 6 статуэток. Среди них стоит отметить победу в категориях "Лучшая комедия" и "Лучшая песня" за "I'm Just Ken".
Ведущей церемонии была Челси Хендлер, а Гаррисон Форд получил награду за карьерные достижения.
Эмма Стоун признана лучшей актрисой за свою роль в фильме Йоргоса Лантимоса "Бедолахи", а лучшим актером стал Пол Джаматти за удивительную игру в ленте "Оставленные".
"Оставлены": смотрите онлайн трейлер фильма
Полный список победителей премии
- Лучший фильм – "Оппенгеймер"
- Лучшая комедия – "Барби"
- Лучший иностранный фильм – "Анатомия падения"
- Лучший актер – Пол Гиаматти ("Оставленные")
- Лучшая актриса – Эмма Стоун ("Бедолахи")
- Лучший актер второго плана – Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер")
- Лучшая актриса второго плана – Да'Вин Джой Рэндольф ("Оставленные")
- Открытие года – Доминик Сесса, ("Оставленные")
- Лучший актерский ансамбль – "Оппенгеймер"
- Лучший режиссер – Кристофер Нолан ("Оппенгеймер")
- Оригинальный сценарий – "Барби"
"Барби": смотрите онлайн трейлер фильма
- Лучшая операторская работа – "Оппенгеймер"
- Лучшие костюмы – "Барби"
- Лучшие грим и прически – "Барби"
- Лучшие визуальные эффекты – "Оппенгеймер"
- Лучшие оригинальная песня – I'm Just Ken ("Барби")
- Лучший саундтрек – "Оппенгеймер"
"Оппенгеймер": смотрите онлайн трейлер фильма