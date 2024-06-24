Муж Дарьи, Дмитрий Сова, также защищает страну на фронте. Актриса открыто рассказала, чувствует ли стыд за сотрудничество с россиянами в прошлом.

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Дарья Легейда призналась, что чувствует из-за сотрудничества с россиянами

Дарья призналась, что раньше совсем не задумывалась о последствиях работы с россиянами. Она объяснила, что стремилась развиваться и получать новый опыт, поэтому не обращала внимания на партнеров на съемочной площадке. По ее словам, если бы она чувствовала к ним какую-то неприязнь, то не работала бы с ними еще тогда.

Когда нам давали работу, мы ее брали, и не задумывались о том, какие будут последствия этой работы, и вообще они есть. Просто хотели работать. Просто хотели реализовываться. Если бы я знала, что делаю хоть что-то немного плохое, я бы этого не делала. У меня есть коллеги, которые снимались с русскими и ненавидели их. Вот я этого не понимаю,

– сказала актриса.

Интервью Дарьи Легейды: смотрите видео онлайн

Однако сейчас она признает, что если бы знала о событиях, которые произойдут в феврале 2022 года, то не повторила бы этих ошибок. Легейда также отметила, что не жалеет о прошлом, поскольку это была ее жизнь и ее выбор.

"Если бы я на тот момент имела хоть крупицу того понимания, которое имею сейчас, я никогда бы так не делала. Я не буду говорить, что мне стыдно, потому что это мой путь. Это вся я. Те осознания, которые я имею сейчас, они горечью отдают на какие-то моменты той жизни. Если спросить, делала ли ты что-то плохое сознательно, то я себе скажу что нет", – говорит Дарья.

Дарья Легейда хотела уйти на фронт: что известно

Украинская актриса Дарья Легейда с начала полномасштабного вторжения активно занимается волонтерством и оказывает поддержку Вооруженным силам Украины. Она даже заявила о своей готовности пойти на фронт.

Я знаю, что способна на это – и морально, и физически была бы, если бы не проблемы со здоровьем. Мое колено просто может сыграть очень плохую историю. Ты же в таком случае несешь ответственность не только за свою жизнь, но и за тех, кто будет рядом с тобой,

– рассказала актриса.

Однако, как выяснилось, у нее есть серьезные проблемы со здоровьем. По словам знаменитости, ее останавливают больные колени, которые не позволяют ей выполнять физически сложные задачи.