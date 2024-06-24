Чоловік Дар'ї, Дмитро Сова, також захищає країну на фронті. Акторка відкрито розповіла, чи відчуває сором за співпрацю з росіянами в минулому.

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Дар'я Легейда зізналась, що відчуває через співпрацю з росіянами

Дар'я зізналася, що раніше зовсім не замислювалася про наслідки роботи з росіянами. Вона пояснила, що прагнула розвиватися та здобувати новий досвід, тому не звертала уваги на партнерів на знімальному майданчику. За її словами, якби вона відчувала до них якусь неприязнь, то не працювала б з ними ще тоді.

Коли нам давали роботу, ми її брали, і не задумувались про те, які будуть наслідки цієї роботи, і чи взагалі вони є. Просто хотіли працювати. Просто хотіли реалізовуватись. Якби я знала, що роблю хоч щось трохи погане, я б цього не робила. У мене є колеги, які знімалися з росіянами й ненавиділи їх. Ось я цього не розумію,

– сказала акторка.

Інтерв'ю Дар'ї Легейди: дивіться відео онлайн

Однак зараз вона визнає, що якби знала про події, які відбудуться в лютому 2022 року, то не повторила б цих помилок. Легейда також зазначила, що не шкодує про минуле, оскільки це було її життя та її вибір.

"Якби я на той момент мала хоч крихту того розуміння, яке маю наразі, я ніколи б так не робила. Я не буду говорити, що мені соромно, тому що це мій шлях. Це вся я. Ті усвідомлення, які я маю зараз, вони гіркотою віддають на якісь моменти того життя. Якщо запитати, чи робила ти щось погане свідомо, то я собі скажу що ні", – каже Дар'я.

Дар'я Легейда хотіла піти на фронт: що відомо

Українська акторка Дар'я Легейда з початку повномасштабного вторгнення активно займається волонтерством і надає підтримку Збройним силам України. Вона навіть заявила про свою готовність піти на фронт.

Я знаю, що здатна на це – і морально, і фізично була б, якби не проблеми зі здоров'ям. Моє коліно просто може зіграти дуже погану історію. Ти ж у такому разі несеш відповідальність не лише за своє життя, а й за тих, хто буде поруч із тобою,

– розповіла акторка.

Однак, як з'ясувалося, у неї є серйозні проблеми зі здоров'ям. За словами знаменитості, її зупиняють хворі коліна, які не дозволяють їй виконувати фізично складні завдання.