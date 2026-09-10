"Мы не стесняемся друг друга": Дарья Петрожицкая призналась, с кем любит сниматься в пикантных сценах

Дарья Петрожицкая призналась, что у нее есть актер, с которым даже пикантные сцены проходят максимально комфортно. Речь идет об Андрее Исаенко.

В интервью "Наедине с Гламуром" актриса пояснила, что в отношениях между коллегами важнее всего чувство профессионального доверия. По ее словам, среди актеров даже существует понятие "люди без пола" – когда во время работы личные моменты просто отходят на второй план.

"Первый, о ком я подумала, – это Андрей Исаенко, потому что с ним так комфортно!"



Андрей Исаенко / Фото из Instagram



Петрожицкая отметила, что они с Исаенко хорошо понимают грань между работой и личной жизнью. У обоих есть вторые половинки, однако на съемочной площадке они просто выполняют свою работу.

"С Андреем мне максимально комфортно в любой сцене, потому что мы всегда знаем, что это работа, и не стесняемся друг друга", – рассказала актриса.

Впрочем, по словам Петрожицкой, так бывает не со всеми партнерами. Иногда во время съемок интимных сцен между актерами все же ощущается некоторая неловкость.

"Мне повезло": Петрожицкая рассказала о предложениях ролей в обмен на интимные отношения

Актриса также ответила на гораздо менее комфортный вопрос – предлагали ли ей получить роль в обмен на интимные отношения. По словам Петрожицкой, лично она с подобными ситуациями не сталкивалась.

"Мне повезло с этим. Никогда такого не было! Все всегда профессионально", – призналась она.

Актриса добавила, что верит в профессионализм людей, с которыми ей приходилось работать. Даже когда слышит от знакомых истории о подобных предложениях, ей сложно в это поверить.

"Моя жизнь сталкивала меня с профессионалами", – отметила Петрожицкая.

Кстати, ранее Андрей Исаенко откровенно рассказывал о своих заработках в кино.