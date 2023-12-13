Актриса написала трогательный текст, где вспомнила о том, как ее папа мечтал о золотой медали для дочери. Читайте, как отреагировала Петрожицкая на полученное звание, и в каких фильмах и сериалах снималась актриса.
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Дарья Петрожицкая получила звание Заслуженной артистки Украины
Об этом актриса сообщила в своем инстаграме, где опубликовала фото с наградой. Впрочем, отметила, что для нее это честь, но вовсе не самое главное в профессии.
Буду откровенна...для меня это честь, но далеко не самое главное в профессии. Для меня главное – быть на сцене и в кадре, иметь возможность заниматься своей профессией и творить! Видеть глаза зрителей или читать комментарии. А за это я благодарна всем, кто защищает нашу страну,
– написала Дарья.
Артистка поблагодарила за поддержку всех, кто в нее верил и продолжает верить. Но особым образом она обратилась к своему покойному отцу, который также был Заслуженным артистом Украины и очень мечтал об успехе своей дочери.
Мой папа хотел, чтобы я окончила школу с золотой медалью. Школу я окончила троечницей, и до красного диплома в универе тоже не дотянула. Пап, но теперь я "заслужена" и, думаю, это лучше золотой медали. Надеюсь, ты все видишь с небес,
– подписала Петрожицкая.
Дарья Петрожицкая – украинская актриса театра и кино
Артистка снялась во многих культовых украинских лентах, а также сыграла в многочисленных спектаклях, в которые влюбились зрители. Ленты в которых можно увидеть Дарию Петрожицкую:
- Сериал "Успеть до 30" ;
- Сериал "Табун ";
- Фильм "7 желаний" ;
- Фильм "Настоящий Санта" ;
- Фильм "Лучшие выходные" ;
- Сериал "Папик" и другие.