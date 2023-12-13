Акторка написала зворушливий текст, де пригадала про те, як її тато мріяв про золоту медаль для доньки. Читайте, як відреагувала Петрожицька на отримане звання та у яких фільмах та серіалах знімалась акторка.

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Дарія Петрожицька отримала звання Заслуженої артистки України

Про це акторка повідомила у своєму інстаграмі, де опублікувала фото з нагородою. Утім зазначила, що для неї це честь, але зовсім не найголовніше в професії.

Буду відверта.. для мене це честь, але далеко не найголовніше в професії. Для мене головне – це бути на сцені та в кадрі, мати можливість займатися своєю професією і творити! Бачити очі глядачів чи читати коментарі. А за це я вдячна всім, хто захищає нашу країну,

– написала Дарія.

Артистка подякувала за підтримку усім, хто в неї вірив та продовжує вірити. Та в особливий спосіб вона звернулась до свого покійного батька, який також був Заслуженим артистом України й дуже мріяв про успіх своєї доньки.

Мій тато хотів, щоб я закінчила школу із золотою медаллю. Школу я закінчила трієчницею, і до червоного диплома в універі теж не дотягнула. Пап, але тепер я "заслужена" і, думаю, це краще за золоту медаль. Сподіваюся, ти все бачиш з небес,

– підписала Петрожицька.

Дарія Петрожицька – українська акторка театру та кіно

Артистка знялась у багатьох культових українських стрічках, а також зіграла в численних виставах, у які закохались глядачі. Стрічки у яких можна побачити Дарію Петрожицьку: