Для меня это честь, – Дарья Петрожицкая получила звание Заслуженной артистки Украины

Известная украинская актриса театра и кино Дарья Петрожицкая поделилась эмоциями от того, что получила звание Заслуженной артистки Украины. Знаменитость опубликовала фото у себя в инстаграме, где поделилась откровенным обращением к отцу.

Актриса написала трогательный текст, где вспомнила о том, как ее папа мечтал о золотой медали для дочери. Читайте, как отреагировала Петрожицкая на полученное звание, и в каких фильмах и сериалах снималась актриса.

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Дарья Петрожицкая получила звание Заслуженной артистки Украины

Об этом актриса сообщила в своем инстаграме, где опубликовала фото с наградой. Впрочем, отметила, что для нее это честь, но вовсе не самое главное в профессии.

Буду откровенна...для меня это честь, но далеко не самое главное в профессии. Для меня главное – быть на сцене и в кадре, иметь возможность заниматься своей профессией и творить! Видеть глаза зрителей или читать комментарии. А за это я благодарна всем, кто защищает нашу страну,

– написала Дарья.

Артистка поблагодарила за поддержку всех, кто в нее верил и продолжает верить. Но особым образом она обратилась к своему покойному отцу, который также был Заслуженным артистом Украины и очень мечтал об успехе своей дочери.

Мой папа хотел, чтобы я окончила школу с золотой медалью. Школу я окончила троечницей, и до красного диплома в универе тоже не дотянула. Пап, но теперь я "заслужена" и, думаю, это лучше золотой медали. Надеюсь, ты все видишь с небес,

– подписала Петрожицкая.

Дарья Петрожицкая – украинская актриса театра и кино

Артистка снялась во многих культовых украинских лентах, а также сыграла в многочисленных спектаклях, в которые влюбились зрители. Ленты в которых можно увидеть Дарию Петрожицкую: