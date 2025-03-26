В откровенных сценах секса нет, звезда "Довбуша" рассказала, как снимают эротику

Известная украинская актриса Дарья Плахтий поделилась подробностями, как создается интимная атмосфера на экране. Съемки откровенных сцен в кино часто требуют как актерского мастерства, так и тщательных репетиций, доверия и эмоциональной подготовки.

Дарья честно поделилась, как снимают эротику в кино. Об этом говорится на Кино 24.

Смотрите также Джордж Клуни раскритиковал Трампа за отношение к журналистам: президент США резко ответил

Дарья Плахтий об эротических сценах в кино

Кинематограф постоянно совершенствует подходы к созданию интима на экране, и теперь благодаря компьютерным технологиям можно "обнажить" актеров без снятия одежды. В шоу Нового канала "еПитання", свежие выпуски которого выходят каждый вторник в 20:00, звезда фильма "Довбуш" Дарья Плахтий рассказала интересные факты о том, как украинские актеры снимают эротические сцены.

В откровенных сценах секса нет. Не знаю, насколько зрители могут быть углублены в эту тему, поэтому скажу, на всякий случай. Все происходит нарочито и очень некомфортно. Хотя это еще зависит от партнера. С кем-то может быть более удобно, с кем-то меньше. Но в кадре должно выглядеть так, будто между вашими персонажами – настоящая любовь,

– поделилась Дарья.



Дарья Плахтий / Фото Пресс-служба

В последнее время на съемочных площадках появилась новая профессия – координаторы интимных сцен. Их роль заключается в обсуждении движений, позиции камер и границ, чтобы сохранить приватность и комфорт актеров. Актриса говорит, что иногда они работают и в украинских продакшн-студиях.

Кстати, ранее режиссер фильма "Довбуш" поделился, как война повлияла на команду ленты.