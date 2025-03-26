Дар'я чесно поділилась, як знімають еротику у кіно. Про це йдеться на Кіно 24.

Дивіться також Джордж Клуні розкритикував Трампа за ставлення до журналістів: президент США різко відповів

Дар'я Плахтій про еротичні сцени у кіно

Кінематограф постійно вдосконалює підходи до створення інтиму на екрані, тож тепер завдяки комп'ютерним технологіям можна "оголити" акторів без зняття одягу. У шоу Нового каналу "єПитання", свіжі випуски якого виходять щовівторка о 20:00, зірка фільму "Довбуш" Дар'я Плахтій розповіла цікаві факти про те, як українські актори знімають еротичні сцени.

У відвертих сценах сексу немає. Не знаю, наскільки глядачі можуть бути заглиблені в цю тему, тому скажу, на всяк випадок. Усе відбувається навмисне й дуже некомфортно. Хоча це ще залежить від партнера. З кимось може бути більш зручно, з кимось менше. Але в кадрі має виглядати так, ніби між вашими персонажами – справжнє кохання,

– поділилась Дар'я.



Дар'я Плахтій / Фото Пресслужба

Останнім часом на знімальних майданчиках з'явилася нова професія – координатори інтимних сцен. Їхня роль полягає в обговоренні рухів, позиції камер і меж, аби зберегти приватність та комфорт акторів. Акторка каже, що іноді вони працюють і в українських продакшн-студіях.

До речі, раніше режисер фільму "Довбуш" поділився, як війна вплинула на команду стрічки.