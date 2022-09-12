В Венеции Дарье Трегубовой награду вручили известная итальянская ведущая Клаудия Конте и кинопродюсер Моника Бакарди. Актриса ее посвятила всем украинским женщинам, работающим в киноиндустрии, и своей дочери Полине.

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Дарья Трегубова получила награду на Венецианском кинофестивале

В своей инстаграме Дарья написала, что во время награждения волновалась, но выступила с важной речью. Она рассказала о том, что украинцы любят кино и верят, что именно кино может изменить мир: "Я горжусь быть сегодня с вами как частица украинского кинематографа, в то время как моя Украина меняет мир".

Она дополнила, что "сегодняшний праздник посвящен женщинам", и сказала несколько слов о наших женщинах на войне.

Они сильны и несокрушимы. Они рожают детей и спасают животных. Плетут камуфляжные сетки и собирают деньги на амуницию по всему миру. Они борются и гибнут… И это очень тяжело. Но они победят! Мы все знаем, что Украина победит. И мы вместе отпразднуем эту победу!,

– сказала она.

Дарья Трегубова посвятила свою награду всем украинским женщинам и своей дочери Полини, которая "тоже есть woman in cinema – маленькая женщина в кино". "Я мечтаю, чтобы она смотрела только хорошие фильмы и больше никогда не видела войну. Viva l'Italia. Слава Украине!", – подытожила она.

Дарья Трегубова в Венеции: смотрите видео речи

Как сообщило Госкино, награду в разное время получали, в частности, режиссер Лилиана Кавани ("Ночной портье") и актриса Людивин Санье ("8 женщин", "Бассейн", "Молодой папа").