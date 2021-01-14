В 2021 году в Украине состоится премьера голливудской комедии "Дать дуба в округе Юба". Пока же авторы проекта презентовали трейлер, в котором появились исполнительницы главных ролей – Эллисон Дженни и Мила Кунис.

"Дать дуба в округе Юба": сюжет и трейлер

Детективная комедия Тейта Тейлора "Дать дуба в округе Юба" уже заинтересовала киноманов, ведь режиссер привлек к съемкам невероятную актерскую команду. Главные роли, по данным 24 канала, выполнили оскароносная Эллисон Дженни и актриса украинского происхождения Мила Кунис. Кинозвезды воплотили на экране замечательную детективную историю, которая рассмешит зрителей курьезными выходками персонажей.

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По сюжету, Сью всегда мечтала быть известной и заставлять говорить о себе в прессе. Однако домохозяйка не имела в жизни ничего интересного, что могло бы помочь сделать ее популярной. Но загадочное исчезновение мужа делает его жену известной на весь город.

Вместо того, чтобы идти в полицию, Сью обращается к своей сестре – журналистке местного канала. Ей она впервые рассказывает об исчезновении мужа, раскрывая детали детективного дела. И, сама того не понимая, Сью поднимает на уши уголовную банду округа и любознательных полицейских, которые найдут "скелеты" в ее шкафу. На такую ​​славу главная героиня "Дать дуба в округе Юба" совсем не рассчитывала, поэтому ей придется импровизировать, чтобы сохранить жизнь и репутацию.

"Дать дуба в округе Юба": смотрите трейлер комедии

Актеры детективной комедии

Популярности будущей новинке кино добавил актерский состав. Так, в фильме "Дать дуба в округе Юба" сыграли:

Эллисон Дженни

Мила Кунис

Аквафина

Джульетт Льюис

Мэттью Модайн

Эллен Баркин

Джимми Симпсон

Реджина Холл

Ванда Сайкс

Клифтон Коллинз-младший

Пока неизвестно, когда состоится премьера комедии "Дать дуба в округе Юба". По предварительным данным, фильм представят в первые месяцы 2021 года.

Кадры из фильма "Дать дуба в округе Юба" / Фото Пресс-служба ленты