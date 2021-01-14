У 2021 році в Україні відбудеться прем'єра голлівудської комедії "Дати дуба в окрузі Юба". Поки ж автори проєкту презентували трейлер, в якому постали виконавиці головних ролей – Еллісон Дженні і Міла Куніс.

"Дати дуба в окрузі Юба": сюжет і трейлер

Детективна комедія Тейта Тейлора "Дати дуба в окрузі Юба" вже зацікавила кіноманів, адже режисер залучив до зйомок неймовірну акторську команду. Головні ролі, за даним 24 каналу, виконали оскароносна Еллісон Дженні та актриса українського походження Міла Куніс. Кінозірки втілили на екрані чудову детективну історію, що розсмішить глядачів курйозними витівками персонажів.

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За сюжетом, Сью завжди мріяла бути відомою та змушувати говорити про себе у пресі. Однак домогосподиня не мала у житті нічого цікавого, що могло б допомогти зробити її популярною. Але загадкове зникнення чоловіка робить його дружину відомою на все місто.

Замість того, щоб йти в поліцію, Сью звертається до своєї сестри – журналістки місцевого каналу. Їй вона вперше розповідає про зникнення чоловіка, розкриваючи деталі детективної справи. Та, сама того не розуміючи, Сью піднімає на вуха кримінальну банду округу та допитливих поліцейських, які знайдуть "скелети" у її шафі. На таку славу головна героїня "Дати дуба в окрузі Юба" зовсім не розраховувала, тому їй доведеться імпровізувати, щоб зберегти життя і репутацію.

"Дати дуба в окрузі Юба": дивіться трейлер комедії

Актори детективної комедії

Популярності майбутній новинці кіно додав акторський склад. Так, у фільмі "Дати дуба в окрузі Юба" зіграли:

Еллісон Дженні

Міла Куніс

Аквафіна

Джульєтт Льюїс

Меттью Модайн

Еллен Баркін

Джиммі Сімпсон

Реджина Голл

Ванда Сайкс

Кліфтон Коллінз-молодший

Наразі невідомо, коли відбудеться прем'єра комедії "Дати дуба в окрузі Юба". За попередніми даними, фільм презентують у перші місяці 2021 року.

Кадри з фільму "Дати дуба в окрузі Юба" / Фото Пресслужба стрічки