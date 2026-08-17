Чтобы не пропустить свою любимую историю, поспешите узнать из репортажа 24 Канала, когда стоит запастись попкорном, чтобы снова почувствовать себя маленьким ребенком.

"Лило и Стич 2"

Премьера: 2028 год

К своим ролям должны вернуться актеры из предыдущей части. Ожидается, что в фильме появятся новые персонажи, однако больше подробностей создатели пока не раскрывают.

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Фильм "Лило и Стич" / Кадр из фильма

"Ледниковый период: Точка кипения"

Премьера: 2027 год

Создатели показали в тизер-трейлере нового фильма Мэнни, Диего, Сид, Бак и Элли, а также одержимый желудями Скрат буквально вылетают из вулкана и оказываются в безумном приключении среди динозавров и потоков лавы.

Герои отправляются исследовать еще не виденные уголки опасного Затерянного мира.

"Ледниковый период: Точка кипения": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Холодное сердце 3"

Премьера: 2027 год

Компания Disney уже раскрыла первые подробности долгожданного мультфильма. По сюжету, Анна и Кристоф будут готовиться к свадьбе, а Олаф даже найдет свою любовь. Эльза же должна противостоять новой сопернице.

"Холодное сердце 3": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Зоотрополис 3"

Премьера: в разработке

На этот раз история будет связана еще и с птицами. Что именно Disney придумал для пернатых обитателей Зоотрополиса, пока не раскрывают.

"Зоотрополис 2" / Фото Disney

"Суперсемейка 3"

Премьера: 2028 год

Основной акцент авторы сделают именно на детях главных героев. И семья будет вынуждена снова объединиться, чтобы противостоять новому врагу.

"Суперсемейка 2" / Кадр из мультфильма

"Тайна Коко 2"

Премьера: 2029 год

Главным героем станет уже взрослый Мигель, который продолжит свои музыкальные приключения, а создатели обещают раскрыть новые детали мира мертвых.

"Тайна Коко" / Кадр из мультфильма

Также не пропустите и другие премьеры:

"Кролик Освальд" – 2027 год;

"Блуи" – 2027 год;

"Запутанная история" – 2028 год.

А пока вы ждете премьер, можете посмотреть старые фильмы от Disney, которые вызовут приятные воспоминания.