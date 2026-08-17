Чтобы не пропустить свою любимую историю, поспешите узнать из репортажа 24 Канала, когда стоит запастись попкорном, чтобы снова почувствовать себя маленьким ребенком.
"Лило и Стич 2"
Премьера: 2028 год
К своим ролям должны вернуться актеры из предыдущей части. Ожидается, что в фильме появятся новые персонажи, однако больше подробностей создатели пока не раскрывают.
Фильм "Лило и Стич" / Кадр из фильма
"Ледниковый период: Точка кипения"
Премьера: 2027 год
Создатели показали в тизер-трейлере нового фильма Мэнни, Диего, Сид, Бак и Элли, а также одержимый желудями Скрат буквально вылетают из вулкана и оказываются в безумном приключении среди динозавров и потоков лавы.
Герои отправляются исследовать еще не виденные уголки опасного Затерянного мира.
"Ледниковый период: Точка кипения": смотрите онлайн трейлер мультфильма
"Холодное сердце 3"
Премьера: 2027 год
Компания Disney уже раскрыла первые подробности долгожданного мультфильма. По сюжету, Анна и Кристоф будут готовиться к свадьбе, а Олаф даже найдет свою любовь. Эльза же должна противостоять новой сопернице.
"Холодное сердце 3": смотрите онлайн трейлер мультфильма
"Зоотрополис 3"
Премьера: в разработке
На этот раз история будет связана еще и с птицами. Что именно Disney придумал для пернатых обитателей Зоотрополиса, пока не раскрывают.
"Зоотрополис 2" / Фото Disney
"Суперсемейка 3"
Премьера: 2028 год
Основной акцент авторы сделают именно на детях главных героев. И семья будет вынуждена снова объединиться, чтобы противостоять новому врагу.
"Суперсемейка 2" / Кадр из мультфильма
"Тайна Коко 2"
Премьера: 2029 год
Главным героем станет уже взрослый Мигель, который продолжит свои музыкальные приключения, а создатели обещают раскрыть новые детали мира мертвых.
"Тайна Коко" / Кадр из мультфильма
Также не пропустите и другие премьеры:
- "Кролик Освальд" – 2027 год;
- "Блуи" – 2027 год;
- "Запутанная история" – 2028 год.
А пока вы ждете премьер, можете посмотреть старые фильмы от Disney, которые вызовут приятные воспоминания.