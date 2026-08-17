Щоб не пропустити свою улюблену історію, мерщій дізнавайтесь з матеріалу 24 Каналу, коли слід закуповуватись попкорном, щоб знову відчути себе маленькою дитиною.

"Ліло і Стіч 2"

Прем'єра: 2028 року

До своїх ролей мають повернутись актори з попередньої частини. Очікується, що у фільмі з'являться нові персонажі, однак більше деталей творці наразі не розкривають.

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Фільм "Ліло і Стіч" / Кадр із фільму

"Льодовиковий період: Точка кипіння"

Прем'єра: 2027 року

Творці показали у тизер-трейлері нового фільму Менні, Дієго, Сід, Бак та Еллі, а також одержимий жолудями Скрат буквально вилітають із вулкана й опиняються в шаленій пригоді серед динозаврів і потоків лави.

Герої вирушають досліджувати ще не бачені куточки небезпечного Загубленого світу.

"Льодовиковий період: Точка кипіння": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Крижане серце 3"

Прем'єра: 2027 року

Компанія Disney уже розкрила перші подробиці довгоочікуваного мультфільму. За сюжетом, Анна та Крістоф готуватимуться до весілля, а Олаф навіть знайде своє кохання. Ельза ж повинна протистояти новій суперниці.

"Крижане серце 3": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Зоотрополіс 3"

Прем'єра: у розробці

Цього разу історія буде пов’язана ще й із птахами. Що саме Disney придумав для пернатих мешканців Зоотрополіса, поки не розкривають.

"Зоотрополіс 2" / Фото Disney

"Суперсімейка 3"

Прем'єра: 2028 року

Основний акцент автори зроблять саме на дітях головних героїв. Та родина буде змушена знову об'єднатись, щоб протистояти новому ворогу.

"Суперсімейка 2" / Кадр із мультфільму

"Таємниця Коко 2"

Прем'єра: 2029 року

Головним героєм стане вже дорослий Мігель, який продовжить свої музичні пригоди, а творці обіцяють розкрити нові деталі світу мертвих.

"Таємниця Коко" / Кадр із мультфільму

Також не пропустіть й інші прем'єри:

"Кролик Освальд" – 2027 рік;

"Блуї" – 2027 рік;

"Заплутана історія" – 2028 рік.

Та допоки ви в очікуванні прем'єр, можете подивитись старі фільми від Disney, які викличуть приємні спогади.