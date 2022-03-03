Так будет продолжаться, пока Путин не заберет оккупантов из Украины, а дальнейшая ситуация не удовлетворит международное сообщество.
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Эстония призвала бойкотировать российские и белорусские фильмы
В своем заявлении кинематографисты Эстонии отметили, что прекрасно понимают положение их коллег в России и Беларуси, которое будет заметно тяжелее в условиях международного бойкота.
Мы обращаемся к вам, русские и белорусские друзья и кинематографисты. Соберите всю свою силу и креативность и действуйте решительно против бесчеловечных действий ваших лидеров! Мы призываем вас взять на себя коллективную ответственность за судьбы ваших стран и народов
– представители киноиндустрии Эстонии.
Также они дополнили, что поддерживают всех кинематографистов России и Беларуси, которые выступают против режима Путина и Лукашенко.
Главные тезисы из заявления эстонцев о призыве к бойкоту российских и белорусских фильмов
Мы находимся в тесном контакте с нашими коллегами и приветствуем мощное обращение белорусских кинематографистов, "решительно осуждающих военную агрессию России против Украины" и выражающих "возмущение тем, что агрессор использует их территорию для запуска смертоносных ракет против Украины".
Героические люди Украины, друзья и кинематографисты! Ваша мужественная борьба против этого зла как нации уже феноменальна. Эта продолжительная оккупация и война уже изменили ход истории и в последние дни поразили сердце и душу свободного мира до невероятных пределов.
Эстонское киносообщество поздравляет наших украинских друзей! Мы приветствуем всех вас, кто борется не только за свою свободу, но и за свободу Европы. Слава Украине! Героям слава!
Эстонская киноиндустрия делает все возможное, чтобы помочь украинским беженцам найти работу и жилье. Это критическое время для помощи Украине.
Декларацию подписали:
- Estonian Filmmakers’ Association
- Estonian Film Institute
- Estonian Screenwriters’ Guild
- Estonian Film Directors’ Guild
- Estonian Documentary Guild
- Estonian Society of Cinematographers ESC
- Estonian Film Industry Cluster
- Estonian National Film Producers Union
- Association of Estonian Film Producers
- Baltic Film, Media and Arts School/Tallinn University
- Department of Animation/Estonian Academy of Arts
- Estonian Animation Association
- Estonian Film Journalists’ Association
- Estonian Association of Audiovisual Authors
- Tallinn Black Nights Film Festival
- Cinema Artis/Tallinnfilm OÜ
- Cinema Tartu Elektriteater
- Cinema Sõprus
- Cinema Võrgukuur
- Estonian Film Museum/Estonian History Museum
- The Association of Professional Actors of Estonia
- Film Archive of the National Archives of Estonia
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