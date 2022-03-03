Так будет продолжаться, пока Путин не заберет оккупантов из Украины, а дальнейшая ситуация не удовлетворит международное сообщество.

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Эстония призвала бойкотировать российские и белорусские фильмы

В своем заявлении кинематографисты Эстонии отметили, что прекрасно понимают положение их коллег в России и Беларуси, которое будет заметно тяжелее в условиях международного бойкота.

Мы обращаемся к вам, русские и белорусские друзья и кинематографисты. Соберите всю свою силу и креативность и действуйте решительно против бесчеловечных действий ваших лидеров! Мы призываем вас взять на себя коллективную ответственность за судьбы ваших стран и народов

– представители киноиндустрии Эстонии.

Также они дополнили, что поддерживают всех кинематографистов России и Беларуси, которые выступают против режима Путина и Лукашенко.

Главные тезисы из заявления эстонцев о призыве к бойкоту российских и белорусских фильмов

Мы находимся в тесном контакте с нашими коллегами и приветствуем мощное обращение белорусских кинематографистов, "решительно осуждающих военную агрессию России против Украины" и выражающих "возмущение тем, что агрессор использует их территорию для запуска смертоносных ракет против Украины".

Героические люди Украины, друзья и кинематографисты! Ваша мужественная борьба против этого зла как нации уже феноменальна. Эта продолжительная оккупация и война уже изменили ход истории и в последние дни поразили сердце и душу свободного мира до невероятных пределов.

Эстонское киносообщество поздравляет наших украинских друзей! Мы приветствуем всех вас, кто борется не только за свою свободу, но и за свободу Европы. Слава Украине! Героям слава!

Эстонская киноиндустрия делает все возможное, чтобы помочь украинским беженцам найти работу и жилье. Это критическое время для помощи Украине.

Важно. Мы просим всех эстонских кинематографистов подписать петицию Украинской киноакадемии об объявлении бойкота российскому кинематографу по ссылке .



Этот призыв эстонских кинематографистов к бойкоту отвечает аналогичным решениям, принятым рядом стран, международными организациями, киностудиями США и BBC.

Декларацию подписали:

Estonian Filmmakers’ Association

Estonian Film Institute

Estonian Screenwriters’ Guild

Estonian Film Directors’ Guild

Estonian Documentary Guild

Estonian Society of Cinematographers ESC

Estonian Film Industry Cluster

Estonian National Film Producers Union

Association of Estonian Film Producers

Baltic Film, Media and Arts School/Tallinn University

Department of Animation/Estonian Academy of Arts

Estonian Animation Association

Estonian Film Journalists’ Association

Estonian Association of Audiovisual Authors

Tallinn Black Nights Film Festival

Cinema Artis/Tallinnfilm OÜ

Cinema Tartu Elektriteater

Cinema Sõprus

Cinema Võrgukuur

Estonian Film Museum/Estonian History Museum

The Association of Professional Actors of Estonia

Film Archive of the National Archives of Estonia