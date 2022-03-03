"Действуйте решительно": Эстония призвала бойкотировать российские и белорусские фильмы

3 марта 2022 , 15:10
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Новости украинского кино

Киноиндустрия Эстонии призывает правительство запретить производство и распространение фильмов из России и Белоруссии, а также приостановить сотрудничество в сфере кино и культуры.

Так будет продолжаться, пока Путин не заберет оккупантов из Украины, а дальнейшая ситуация не удовлетворит международное сообщество.

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Эстония призвала бойкотировать российские и белорусские фильмы

В своем заявлении кинематографисты Эстонии отметили, что прекрасно понимают положение их коллег в России и Беларуси, которое будет заметно тяжелее в условиях международного бойкота. 

Мы обращаемся к вам, русские и белорусские друзья и кинематографисты. Соберите всю свою силу и креативность и действуйте решительно против бесчеловечных действий ваших лидеров! Мы призываем вас взять на себя коллективную ответственность за судьбы ваших стран и народов
– представители киноиндустрии Эстонии. 

Также они дополнили, что поддерживают всех кинематографистов России и Беларуси, которые выступают против режима Путина и Лукашенко. 

Главные тезисы из заявления эстонцев о призыве к бойкоту российских и белорусских фильмов

Мы находимся в тесном контакте с нашими коллегами и приветствуем мощное обращение белорусских кинематографистов, "решительно осуждающих военную агрессию России против Украины" и выражающих "возмущение тем, что агрессор использует их территорию для запуска смертоносных ракет против Украины".

Героические люди Украины, друзья и кинематографисты! Ваша мужественная борьба против этого зла как нации уже феноменальна. Эта продолжительная оккупация и война уже изменили ход истории и в последние дни поразили сердце и душу свободного мира до невероятных пределов.

Эстонское киносообщество поздравляет наших украинских друзей! Мы приветствуем всех вас, кто борется не только за свою свободу, но и за свободу Европы. Слава Украине! Героям слава!

Эстонская киноиндустрия делает все возможное, чтобы помочь украинским беженцам найти работу и жилье. Это критическое время для помощи Украине.

Важно. Мы просим всех эстонских кинематографистов подписать петицию Украинской киноакадемии об объявлении бойкота российскому кинематографу по ссылке

Этот призыв эстонских кинематографистов к бойкоту отвечает аналогичным решениям, принятым рядом стран, международными организациями, киностудиями США и BBC.

Декларацию подписали:

  • Estonian Filmmakers’ Association
  • Estonian Film Institute
  • Estonian Screenwriters’ Guild
  • Estonian Film Directors’ Guild
  • Estonian Documentary Guild
  • Estonian Society of Cinematographers ESC
  • Estonian Film Industry Cluster
  • Estonian National Film Producers Union
  • Association of Estonian Film Producers
  • Baltic Film, Media and Arts School/Tallinn University
  • Department of Animation/Estonian Academy of Arts
  • Estonian Animation Association
  • Estonian Film Journalists’ Association
  • Estonian Association of Audiovisual Authors
  • Tallinn Black Nights Film Festival
  • Cinema Artis/Tallinnfilm OÜ
  • Cinema Tartu Elektriteater
  • Cinema Sõprus
  • Cinema Võrgukuur
  • Estonian Film Museum/Estonian History Museum
  • The Association of Professional Actors of Estonia
  • Film Archive of the National Archives of Estonia

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Автор: Наталія Гулій