Звезда сериала "Гордость и предубеждение" назвала своего подросткового красавчика – вы его точно знаете

У каждого был вот этот актер, чья фотография в свое время красовалась на заставке телефона. У Дейзи Эдгар-Джонс, сыгравшей главную роль в фильме "Гордость и предубеждение", что было красавчиком, был Леонардо Ди Каприо – и, как оказалось, судьба все-таки дала ей шанс встретить своего кумира вживую.

Как сообщает dailymail, Эдгар-Джонс рассказала об этой истории во время подкаста "Dish from Waitrose". Она призналась, что в подростковом возрасте была буквально одержима несколькими знаменитостями.

Среди них оказался и Ди Каприо. Причем не просто где-то в списке любимых актеров – его фото некоторое время было обоими на телефоне Дейзи.



Дейзи Эдгар-Джонс / Фото из инстаграма звезды



И выбор вполне понятен. В 1990-х Ди Каприо переживал тот самый период, когда Голливуд официально обрел нового кумира. После "Ромео и Джульетты" и "Титаника" его лицо, казалось, было повсюду.

Спустя годы судьба устроила довольно забавную случайность. Эдгар-Джонс оказалась на афтерпати после какого-то мероприятия, где был и Ди Каприо.

"Я встретила его в клубе случайно", – вспомнила актриса. По ее словам, они буквально на короткое мгновение пересеклись и познакомились.

Дейзи просто не сказала ему, что когда-то его фото было заставкой на ее телефоне.

Я не сказала: "Боже мой, ты до сих пор моя заставка", – пошутила она.

У Дейзи сейчас совсем другая история любви

Впрочем, судя по ее рассказам, сейчас актриса совсем не живет воспоминаниями о подростковых увлечениях.

Дейзи уже около трех лет встречается с фотографом Беном Сидом, известным также как Pip. Пара познакомилась на свидании вслепую, а впоследствии начала жить недалеко друг от друга в восточном Лондоне.

Их отношения не всегда просты из-за работы и постоянных поездок. Влюбленные стараются не проводить больше трех недель порознь, а когда расстояние все-таки берет свое, на помощь приходит старый добрый FaceTime.

Пока одни звезды делают татуировки просто ради красоты, Ева Мендес выбрала надпись с очень личным подтекстом. Актриса объяснила значение своей единственной татуировки на запястье – и вновь подогрела разговоры о ее отношениях с Райаном Гослингом.